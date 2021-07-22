Определены самые высокооплачиваемые профессии в сфере производства

Инженер по наладке и испытаниям, а также инженер испытательной лаборатории возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в производственной сфере в июле, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Соискателям работодатели готовы платить до 200 тысяч рублей.

Инженер по наладке в Воронеже должен иметь опыт не менее трех лет. В числе требований – знание современных технологий систем водоподготовки и очистки сточных вод, а также готовность к продолжительным командировкам.

От инженера испытательной лаборатории в Москве требуется высшее техническое образование, действующий сертификат эксперта специальной оценки условий труда (СОУТ) и знание профильной нормативной документации.

В Санкт-Петербурге судовой сварщик может получать до 160 тысяч рублей в месяц. До 150 тысяч рублей в месяц готовы платить столяру в столице.

Как отмечается, на доход в размере 130 тысяч рублей и менее может рассчитывать арматурщик в Новосибирске. Также на машиностроительный завод в Екатеринбурге требуется оператор станка с ЧПУ, ему готовы платить до 120 тысяч рублей в месяц. Исследование также показало, что инженеру-конструктору концептуального проектирования в Красноярске готовы платить до 100 тысяч рублей в месяц. Столько же смогут зарабатывать ведущий инженер-технолог химического производства в Уфе и технолог-конструктор мебели и металлоконструкций во Владивостоке.