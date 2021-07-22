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В РФ выделят дополнительные средства на выплаты многодетным семьям

Алиса Селезнёва
23 минуты назад
Правительство России выделит 1,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты семьям за рождение третьего и последующих детей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет ТАСС.
В РФ выделят дополнительные средства на выплаты многодетным семьям
Фото: ТАССТАСС
По словам главы правительства, эта деньги многодетные семьи будут получать, пока ребенку не исполнится три года.
«По поручению президента правительство сегодня дополнительно выделит регионам почти 1,5 млрд рублей на выплаты», - пояснил Мишустин открывая заседание кабмина.
Он также уточнил, что размер пособия равен региональному прожиточному минимуму на ребенка и варьируется в зависимости от субъекта РФ.
«Всего в текущем году на такие выплаты из федерального бюджета предусмотрено почти 58 млрд рублей, их получат родители более полумиллиона детей. Правительство будет и дальше помогать таким семьям», - заверил премьер-министр.
Ранее в послании Федеральному собранию президент России предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тысяч рублей на ребенка. Также Владимир Путин отметил, что необходимо поддержать неполные семьи, в которых растут дети и беременных россиянок.
С 1 июля беременные россиянки, в семьях которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, могут подать заявление на получение пособия. Им будут начислять 6350 рублей в месяц, а больничный по уходу за ребенком до семи лет начнут оплачивать в размере ста процентов от заработка. При этом семьи, в которых родитель в одиночку воспитывает ребенка от восьми до 16 лет включительно, начали получать выплату в 5 650 рублей в месяц.
Личный счет,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,
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