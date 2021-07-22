В РФ выделят дополнительные средства на выплаты многодетным семьям

С 1 июля беременные россиянки, в семьях которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, могут подать заявление на получение пособия. Им будут начислять 6350 рублей в месяц, а больничный по уходу за ребенком до семи лет начнут оплачивать в размере ста процентов от заработка. При этом семьи, в которых родитель в одиночку воспитывает ребенка от восьми до 16 лет включительно, начали получать выплату в 5 650 рублей в месяц.