«Борщевой набор»: Минсельхоз ищет способ снижения цен на овощи

По данным Росстата, в июне морковь подорожала на 37%, картофель — на 20,3%, капуста — на 14,3%. Чтобы снизить цены на овощи, было предложено увеличить число ярмарок в регионах. Также на совещании было отмечено, что более 50% овощей открытого грунта реализуется через посредников, и поручено местным органам, занимающимся управлением аграрно-промышленным сектором, решить вопросы с логистикой.