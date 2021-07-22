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«Борщевой набор»: Минсельхоз ищет способ снижения цен на овощи

Алиса Селезнёва
1 час назад
На заседании оперативного штаба в Минсельхозе 21 июля обсуждались меры по снижению цен на картофель, капусту, лук, морковь и свеклу. Об этом пишет «Коммерсант».
«Борщевой набор»: Минсельхоз ищет способ снижения цен на овощи
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным Росстата, в июне морковь подорожала на 37%, картофель — на 20,3%, капуста — на 14,3%. Чтобы снизить цены на овощи, было предложено увеличить число ярмарок в регионах. Также на совещании было отмечено, что более 50% овощей открытого грунта реализуется через посредников, и поручено местным органам, занимающимся управлением аграрно-промышленным сектором, решить вопросы с логистикой.
Замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов также заявил о готовности поддержать инициативу представителя Бурятии об увеличении компенсации части затрат на строительство овощехранилищ на территории регионов Дальнего Востока и Арктики с 20% до 40%.
Ранее глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин предрек, что в случае провала прививочной кампании против коронавируса, цены в магазинах могут резко подняться. Он пояснил, что если коронавирусом будет болеть большое число сотрудников, занятых в производстве, транспортировке и переработке продукции сельского хозяйства, то нарушатся цепочки поставок и начнется настоящий дефицит продовольствия на рынке. А это приведет к неизбежному росту цен.
Личный счет,Сергей Юшин,Джамбулат Хатуов,Минсельхоз,
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