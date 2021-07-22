Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Российские мошенники научились использовать распознавание голоса

Мария Иванова
48 минут назад
Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал, что мошенники начали использовать технологию распознавания голоса для кражи данных клиентов банков. Об этом сообщает «Мир 24».
Российские мошенники научились использовать распознавание голоса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Мясоедова, недавно мошенникам удалось обойти систему защиты одного из крупнейших банков, использовав голос реального клиента. Запись голоса они использовали для попыток войти в личный кабинет.
Схема обмана выглядит так: мошенники звонят жертвам (номера и имена узнают в результате утечек баз), задают несколько вопросов, на которые можно ответить лишь «да» или «нет», записывают ответы на аудио и звонят в банк.
«Там обычно короткие вопросы звонившему задает автоматизированная система, мошенники подставляют виртуальный голос и получают доступ к кабинету клиента», – объяснил Мясоедов.
Для распознавания номеров мошенников он посоветовал использовать специальные приложения.
Сейчас в России слепки лица и голоса можно использовать для получения некоторых услуг. Слепки из биометрической госсистемы (ЕБС) подходят для удаленного открытия вкладов, также ЕБС планируют применять для оформления электронных сим-карт.
Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители