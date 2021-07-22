Российские мошенники научились использовать распознавание голоса

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал, что мошенники начали использовать технологию распознавания голоса для кражи данных клиентов банков. Об этом сообщает «Мир 24
».
По словам Мясоедова, недавно мошенникам удалось обойти систему защиты одного из крупнейших банков, использовав голос реального клиента. Запись голоса они использовали для попыток войти в личный кабинет.
Схема обмана выглядит так: мошенники звонят жертвам (номера и имена узнают в результате утечек баз), задают несколько вопросов, на которые можно ответить лишь «да» или «нет», записывают ответы на аудио и звонят в банк.
«Там обычно короткие вопросы звонившему задает автоматизированная система, мошенники подставляют виртуальный голос и получают доступ к кабинету клиента», – объяснил Мясоедов.
Для распознавания номеров мошенников он посоветовал использовать специальные приложения.
Сейчас в России слепки лица и голоса можно использовать для получения некоторых услуг. Слепки из биометрической госсистемы (ЕБС) подходят для удаленного открытия вкладов, также ЕБС планируют применять для оформления электронных сим-карт.