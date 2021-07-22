Российские мошенники научились использовать распознавание голоса

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал, что мошенники начали использовать технологию распознавания голоса для кражи данных клиентов банков. Об этом сообщает « Мир 24 ».

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По словам Мясоедова, недавно мошенникам удалось обойти систему защиты одного из крупнейших банков, использовав голос реального клиента. Запись голоса они использовали для попыток войти в личный кабинет.

Схема обмана выглядит так: мошенники звонят жертвам (номера и имена узнают в результате утечек баз), задают несколько вопросов, на которые можно ответить лишь «да» или «нет», записывают ответы на аудио и звонят в банк.

«Там обычно короткие вопросы звонившему задает автоматизированная система, мошенники подставляют виртуальный голос и получают доступ к кабинету клиента», – объяснил Мясоедов.

Для распознавания номеров мошенников он посоветовал использовать специальные приложения.