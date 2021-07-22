Осенний рост цен: Какие товары подорожают в России

Увеличение цен в магазинах затронет в основном новую продукцию, которая будет поступать на продажу. Об этом «Радио 1» рассказал председатель правления Российской Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов

Специалист отметил, что рост цен не коснётся товаров потребления, которые были закуплены ретейлерами давно по старой цене. Кроме того, такая продукция может быть продана со скидками. Как подчеркнул Карпов, у потребителя в любом случае останется выбор.

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Он также подтвердил сообщения ретейлеров о росте цен на одежду и обувь этой осенью. По его мнению, подорожание связано с повышением цен на сырьё и логистику товаров лёгкой промышленности.

Ретейлеры предупредили россиян об осеннем подорожании одежды и обуви — цены возрастут минимум на 10%. А вот в начале 2022 года стоимость таких товаров может «взлететь» на 15–20%, пишет РБК.

Представители рынка пояснили, что основными причинами подорожания одежды и обуви стали выросшие в цене сырьё и перевозки. К примеру, грузовые морские перевозки из Азии в Европу выросли в цене в несколько раз по сравнению с 2020 годом. Во многом этому поспособствовала пандемия коронавируса.

И так же с материалами. Хлопок подорожал на 35%. Кроме того, сильно возросла стоимость и остальных материалов, в особенности синтетического волокна — эластана.

Ретейлеры также подчёркивают, что на росте цен сказывается ещё и ослабление рубля. Помимо этого, специалисты также отмечают тенденцию к инвестициям и открытию магазинов. Казалось бы, что в этом такого? Однако эта ситуация спровоцировала рост стоимости металла и стройматериалов до рекордных значений.

Минпромторг прокомментировал сообщения ретейлеров о возможном росте цен на одежду и обувь осенью.

"Повышение стоимости на одежду и обувь в сезон - ежегодный процесс в рознице, и, по оценкам Минпромторга, в этом году он останется в границах среднего ежегодного коридора. При этом увеличение цен, которое происходит в первый месяц сезона, в дальнейшем значительно нивелируется скидками и распродажами". - отметили в пресс-службе Минпромторга.

При этом в ведомстве отметили, что рост стоимости частично связан с повышением цен на перевозку из Китая и увеличением стоимости сырья для производства одежды (как полиэфирного волокна, так и хлопка и вискозы) на мировых рынках.

"Основной импорт одежды идет из Юго-Восточной Азии, фрахт по сравнению с прошлым годом увеличился почти в пять раз, что было связано с разрывом мировых логистических цепочек в период короновируснрго локдауна и некоторыми последствиями инцидента с сухогрузом Ever Given", - добавили в Минпромторге.

При этом отечественные фабрики прогнозируют рост цен на 3-5%, что также частично связано с удорожанием фрахта по доставке ткани и фурнитуры из Юго-Восточной Азии и ростом коммунальных платежей.

Минпромторг постоянно следит за ситуацией и отслеживает факторы риска.

В России осенью 2021 года можно ждать роста цен на рис, говядину и баранину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

«По отдельным видам круп, в частности по рису, потребление которого не обеспечивается внутренними ресурсами, можно ожидать роста цен, — сказал Рамазанов. — Кроме того, Россия производит достаточно подсолнечного масла, чтобы обеспечить свои внутренние потребности. В настоящее время оно дешевеет, и не стоит ждать его резкого подорожания к осени. Однако могут вырасти в цене оливковое, пальмовое и некоторые другие виды импортируемого масла. Кроме того, возможен дальнейший рост цен на говядину и баранину. Спрос на эти товары растет, а внутренние ресурсы продолжают уменьшаться».

В России возможны колебания цен на бытовую технику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июля заявил старший преподаватель департамента маркетинга Высшей школы бизнеса ВШЭ Александр Лебедев , комментируя прогнозы о резком подорожании бытовой техники.

ВШЭ

«Резким рост назвать не получится, цены будут расти, но более плавно, — сказал Лебедев. — Летом происходит замедление деловой активности и, кроме взрывного роста цен на климатическую технику (кондиционеры, вентиляторы), ажиотажный спрос на которые был подстёгнут аномальной жарой, установившейся на большей части европейской России, резкого повышения уровня цен не ожидается. Трудности в логистике в части коронавирусных ограничений и удлинения цепочек поставок в связи с контейнерным кризисом действуют на рынок уже достаточно давно и не могут быть сюрпризом для участников торговых сделок. Колебания цен возможны, но их размер вряд ли превысит 5%».

Однако, как подчеркнул эксперт, такие колебания не проходят бесследно.

«Поэтому можно прогнозировать снижение количества технологических новинок из-за сложности в поставках комплектующих, — добавил Лебедев. — Производители предпочитают реализовывать уже разработанные модели с налаженным производственным циклом вместо инвестирования в абсолютно новые разработки и повышения уровня риска в связи с невозможностью поставки моделей, построенных на передовой технологического прогресса».

Канцелярские магазины в августе запланировали существенный рост цен на свою продукцию. Стоимость ручек, карандашей и других школьных принадлежностей перед началом школьного сезона поднимется в среднем на 10–30%, сообщает издание «Ведомости».

Отмечается, что сильнее всего подорожание коснётся тетрадей, ручек, альбомов для рисования, а также папок с файлами. По словам директора по продажам «Луча» Максима Комина, рост цен во многом связан с удорожанием основного сырья — полимерных материалов и целлюлозы.

Гендиректор Informat Василий Фатеев также добавил к основным факторам коронавирусную пандемию. Он отметил, что во всём мире за последний год резко выросло производство медицинских масок, которые изготовляют из того же сырья, что и многие канцелярские принадлежности. Кроме того, целлюлоза также пошла на изготовление выросшей в популярности пластиковой посуды, которая стала ещё востребованнее на фоне развития сервиса доставок.

В свою очередь консультант Vygon Consulting Артём Лебедской-Тамбиев связал рост цен на канцтовары с подорожанием логистических услуг, сбоями поставок на фоне пандемии и остановками американских заводов.

Минсельхозе успокоили россиян по поводу возможного роста цен на хлеб. В пресс-службе ведомства сказали, что для существенного повышения стоимости нет оснований: власти поддерживают производителей, а стоимость сырья снижается. Об этом сообщает РБК.

«За последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6 процента, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9 процента, что сопоставимо с уровнем инфляции», — прокомментировали в министерстве.

По данным Минсельхоза, с начала года стоимость пшеничной муки стала меньше на 4,6 процента, а цена пшеницы четвертого класса снизилась на 7,2 процента.

Так в министерстве отреагировали на публикацию в газете «Коммерсантъ». Издание сообщило, что хлебозаводы предупредили ретейлеров о возможном подорожании продукции на 7-12 процентов с августа из-за роста стоимости сырья. Рост цен объясняется подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки. Так, маргарин вырос в цене на 38 процентов, упаковочный материал — на 26 процентов, сахар — на 9 процентов. А упаковка в некоторых случаях подрожала на рекордные 40 процентов.

Ранее стало известно, что в России стремительно подорожали бананы. В июне 2021 года стоимость этого продукта составила 84,1 рубля, это максимальное значение как минимум с 2013 года. Резкое подорожание эксперты в основном связывают с курсом рубля.

Россияне стали больше экономить и меньше тратить на еду и одежду из-за роста цен в магазинах. Об этом свидетельствуют данные исследования NielsenIQ, сообщает газета «Коммерсантъ».

Эксперты оценили индекс потребительского оптимизма в России. Согласно подсчетам, за второй квартал он вырос с 89 до 90 пунктов, однако цифра меньше 100 означает, что среди потребителей преобладает осторожное отношение к своему финансовому положению и готовности тратить деньги. Покупать новые вещи в апреле-июне были готовы только 40 процентов потребителей против 42 процентов кварталом ранее.

Как заключили аналитики NielsenIQ, сейчас 71 процент россиян продолжает экономить: 68 процентов ограничивают себя в развлечениях, 67 процентов — в покупке новой одежды, 54 процента — в отпуске, а 46 процентов — в доставке готовых блюд и еды на вынос. Главной причиной растущей осторожности граждан аналитики видят рост цен на товары постоянного спроса. Эту тенденцию проследи ли и ретейлеры, указав, что средний чек покупки стал снижаться. Причем существенного восстановления потребительского оптимизма они в ближайшее время не ждут.