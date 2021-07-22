Коллекторам разрешат взыскивать долги за ЖКХ

Коллекторов могут привлечь к взысканию долгов по ЖКХ. Соответствующие поправки подготовил Минстрой России, передает РИА «Новости».

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В 2019 году были принят закон, запрещающий «уступку права по возврату просроченной задолженности по услугам ЖКХ третьим лицам», однако управляющие компании начали заключать с коллекторами агентские договоры. В мае 2021 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает заключать с коллекторами агентские договоры и любые другие договоры, наделяющие их правом взыскивать долги по ЖКХ.

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После этого Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения совместно с крупнейшими частными операторами «Российские коммунальные системы» и Росводоканал направили письмо вице-премьеру РФ Марата Хуснуллина, где предложили не запрещать заключение подобных договоров.

По мнению водопроводно-канализационных компаний, подобные ограничения «приведут к дальнейшему росту дебиторской задолженности организаций водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), сделают невозможным реализацию их производственных и инвестиционных программ, и, как следствие, вызовут ухудшение качества питьевой воды, увеличение аварийности, нарушение процесса очистки сточных вод».

«В итоге такая ситуация может привести к нарушению санитарно- эпидемиологического благополучия населения и лишению конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду», - говорится в письме ассоциации.

Минстрой согласился, что полный запрет на взыскание задолженности за услуги ЖКХ третьими лицами может привести к отрицательным последствиям.

В ведомстве сообщили, что подготовили и направили проект поправок к законопроекту, в которых предлагается разрешить заключать «договоры комиссии, агентские договоры, договоры поручения, а равно иные договоры, направленные на возврат просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги с коллекторами, но при условии включения их в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности».