Просрочка по долгам россиян за ЖКХ обновила рекорд

Россияне накопили рекордную просроченную задолженность перед организациями ЖКХ, несмотря на отмену моратория на штрафы за несвоевременные платежи.

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Доля задолженности достигла рекордного уровня с начала наблюдений. Этой весной она побила максимум мая 2020 года.

Итак, на конец апреля текущего года просроченная задолженность перед предприятиями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, достигла 460,8 миллиарда рублей, свидетельствуют последние данные Росстата.

За год этот показатель вырос на 6% или на 28 миллиардов рублей. Рост к тому же периоду допандемийного 2019 года — 21%.

На конец апреля 2021 года просрочка по ЖКХ поднялась до максимального значения как минимум с 2018 года: тогда Росстат стал отдельно выделять этот показатель в расчетах.

Предыдущий пик просрочки пришелся на конец мая прошлого года. Тогда долги составляли 448 миллиардов рублей.