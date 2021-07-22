Плиточники и монтажники систем вентиляции оказались профессиями с самыми быстрорастущими зарплатами. Об этом сообщили «Ведомости».

В Москве и Санкт-Петербурге за последние пять лет больше всего выросли зарплаты плиточников — на беспрецедентные 82% и 80% соответственно. Так, год назад плиточник в столице зарабатывал в среднем 70 тысяч рублей ежемесячно, то в настоящее время — 100 тысяч. В Санкт-Петербурге их зарплата поднялась с 25–65 тысяч рублей до 90 тысяч, отмечает издание.

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Немного отстают от них доходы монтажников систем вентиляции и кондиционирования. За то же время они взлетели на 67%. У монтажников наружных трубопроводов рост составил 56% в Москве, у арматурщиков и электромонтажников — на 56% (Санкт-Петербург).

Отмечается, что за последний год зарплата специалистов строительных профессий увеличилась примерно на треть. Эксперты считают, что из-за пандемии россияне стремятся работать удалённо, мигранты разъезжаются, а те, кто остался, повышает стоимость своих услуг. Так в Москве сейчас не хватает миллиона строителей.

Одну из самых высоких зарплат для российских пенсионеров и людей предпенсионного возраста (до 250 тысяч рублей в месяц) готовы платить психиатру-наркологу в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Работа.ру».

Сервис изучил три тысячи вакансий, на которые согласны брать пенсионеров и предпенсионеров. Некоторые из них — с заработком от 200 тысяч рублей. Так, среди самых высокооплачиваемых вариантов названа должность повара в Норильске. Ему предлагают до 240 тысяч рублей за вахту. Соискатель должен иметь среднее профильное образование, опыт от года, медицинскую книжку, знать требования к качеству приготовления блюд и условиям хранения кулинарных изделий.

Около 150 тысяч рублей в месяц может получать геодезист, который готов работать на строительных объектах в Москве и Петербурге. Сварщик на Ямале с трудоустройством в Уфе может зарабатывать до 135 тысяч рублей за месяц. От 100 тысяч рублей предлагают портному по ремонту одежды в Москве, столько же готовы платить в Казани автомеханику-автослесарю.

В первом полугодии зарплаты россиян в среднем увеличились на 4,1 процента, однако они росли медленнее инфляции, не успев за ней. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование hh.ru.

Самые высокие зарплаты получали работники в сфере IT, строительства, продуктов питания. Меньше всего заработок оказался у специалистов из области химической промышленности. Только в 2019 году темпы роста зарплат соответствовали показателям уровня инфляции (5 процентов), с 2020 года они находятся ниже прогнозных инфляционных показателей.

Лидером по росту зарплат стал Северо-Кавказский федеральный округ: совокупный доход подскочил на 13 процентов, до 40 432 рублей. Однако средний уровень зарплат там остается самым низким. Худшие показатели прироста — в Северо-Западном федеральном округе.

В Москве и Московской области показатель увеличился на 2 процента (до 99 908 рублей), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 7 процентов, до 79 523 рублей.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало рост среднемесячной зарплаты россиян в 2021 году почти на 5 тысяч рублей или на 9,1 процента по отношению к уровню 2020 года. Средний уровень дохода должен превысить показатель в 56 тысяч рублей. Кроме того, ведомство увеличило прогноз прожиточного минимума. Ожидается, что в 2022 году МРОТ вырастет на 2,5 процента до 11 950 рублей, на 9,2 процента (до 13 059 рублей) в 2023 году и на 7,4 процента (до 14 031 рубля) в 2024 году.

Российским застройщикам из-за оттока трудовых мигрантов не хватает рабочих рук, а соискатели в то же время предъявляют всё больше требований по условиям. Это привело к беспрецедентному росту зарплат на стройках. В Москве месячные оклады плиточников взлетели с 70 000 рублей в 2020-м до 100 000 рублей в 2021-м. В Санкт-Петербурге их заработки увеличились на 25 000 рублей, до 90 000 рублей в месяц. Нанимать новых сотрудников строительным компаниям всё труднее.

Как узнали «Ведомости», у плиточников в Москве и Петербурге за пять лет месячный заработок вырос на 82% и 80% соответственно. Они больше всех из строительной отрасли выиграли от изменений на рынке.

Также за пять лет существенно выросли доходы монтажников систем вентиляции и кондиционирования (+67%), монтажников наружных трубопроводов (+56%, Москва), арматурщиков и электромонтажников (+56%, Санкт-Петербург). У рабочих, которые устанавливают окна ПВХ, в столице доходы увеличились на 27,7%, а в Петербурге — на 28,6%.

Чуть меньше подросли заработки электрогазосварщиков и стропальщиков: в Москве и Петербурге они стали получать больше на 21,4% и 22,2% соответственно.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году число мигрантов в России резко сократилось — с 9–11 млн до 6 млн человек, сообщали в МВД. В Кремле заявили, что России не хватает иностранной рабочей силы «для реализации амбициозных планов». В январе президент РФ Владимир Путин поручил разработать упрощённые правила въезда для строителей из других стран.

Предлагались и другие способы решить проблему нехватки рабочих рук. Глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников допустил, что вместо мигрантов на стройках можно использовать российских заключённых, заменив им наказание принудительными работами «за достойную зарплату». А вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве строительный комплекс, выступил с идеей отправить на стройки специалистов, которые уже ушли на пенсию.

56% россиян не удовлетворены уровнем своей зарплаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Росстата о комплексном наблюдении условий жизни населения страны.

Из этого числа 47,1% не вполне довольны заработком, а 8,8% — совсем недовольны. Ещё около 44% граждан удовлетворены уровнем своих доходов.

Как уточняется, больше всего зарплата устраивает руководителей и представителей органов власти и организаций (66,7%), специалистов высшего уровня квалификации (51,3%). Более всего не удовлетворены сотрудники сфер, связанных с оформлением документов (53,4%), работники ЖКХ (51,4%), неквалифицированные рабочие (52,8%), операторы, аппаратчики и машинисты (48,9%), а также работники сельского хозяйства и промышленности (49,9%).

Аналитики также выяснили, что среди женщин довольны своей зарплатой 41,3%, в то время как среди мужчин этот процент составляет 46,4%. Отмечается, что исследование проводилось с 14 октября по 2 ноября прошлого года в формате опроса.

Возможность удалённой работы оказалась для россиян важнее, чем высокая заработная плата. Критерии выбора работодателя изменились на фоне пандемии, выяснили аналитики. По их словам, сейчас соискатели в первую очередь интересуются вариантами с работой на дому и минимальным общением с коллегами. К ключевым факторам исследователи также отнесли стабильность компании и перспективы карьерного роста.

Настроения россиян изучили специалисты центра «Зарплата.ру», сообщил ТАСС. Выяснилось, что около 44% опрошенных граждан учитывают возможность трудиться удалённо при поиске работы. При этом дистанционный формат оказался важнейшим фактором для большинства россиян старше 34 лет. Позицию с высокой зарплатой ищут 42% респондентов, главным критерием при поиске работы она остаётся для россиян младше 25 лет.

«В период пандемии, когда вопросы здоровья стали особенно актуальны, у россиян изменились критерии выбора работодателя. Ранее, по данным исследований, самым важным фактором являлся высокий уровень дохода. Сегодня же на первый план вышла возможность взаимодействовать с минимальным количеством людей и работать удалённо либо в гибридном формате», — отметили авторы исследования.

Ещё 40% опрошенных считают важным фактором стабильность компании, а 31% назвали ключевым критерием перспективу карьерного роста. Каждый четвёртый участник опроса (26%) заявил о желании работать в дружелюбном коллективе с лояльным начальством. Каждый пятый, в свою очередь, отметил важность того, как далеко от дома находится офис и насколько просто до него добираться на транспорте, добавили в «Зарплате.ру».

Аналитики провели опрос в период с 16 по 19 июля 2021 года. В нём участвовали 1892 человека из всех российских регионов.

Согласно исследованию «Работы.ру» от октября 2020 года, четверть россиян настолько привыкли трудиться удалённо, что оказались готовы перейти на такой режим работы навсегда. При этом треть граждан согласились работать из дома не дольше трёх месяцев.

Основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед» Павел Гужиков назвал способ перестать жить от зарплаты до зарплаты. О том, как россияне могут улучшить свое финансовое положение, он рассказал РИА Новости.

Как отмечает эксперт, 25 процентам жителей не хватает зарплаты на основные нужды. Из-за этого каждый четвертый россиянин сталкивается с необходимостью брать в долг или оформлять кредиты. По словам Гужикова, каждому человеку нужна подушка безопасности. Для ее формирования следует откладывать не менее 10 процентов от ежемесячного дохода. В то же время специалист подчеркнул, что данный процент стоит регулярно увеличивать.

«Имея запас в 3-6 месячных расходов, внезапно понадобившиеся траты на лечение или ремонт техники не выбьют вас из колеи и до следующей зарплаты ваш бюджет продержится абсолютно спокойно», — объяснил финансист.

Гужиков также рекомендовал планировать и оптимизировать свои расходы. Чтобы не было задержек по обязательным платежам, специалист предлагает запланировать их таким образом, чтобы они совпадали с датами аванса или зарплаты. Не стоит забывать и о специальных приложениях для учета финансов, добавил эксперт. Подобные программы помогут избежать лишних трат.