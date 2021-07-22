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Костромским педагогам выплатили премию в 50 копеек

Вероника Полынина
45 минут назад

Педагогам Костромского автотранспортного колледжа выплатили премии в размере 50 копеек, сообщает «Подъем».

Педагогам колледжа выплатили премию в 50 коп.
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

О мизерных премиях рассказала заместитель директора колледжа Юлия Присяжная. По ее словам, руководство учебного заведения в течение последних нескольких лет вообще не выплачивало педагогам стимулирующие премии за стаж вопреки постановлению губернатора области и приказу регионального департамента образования.

После того, как Присяжная обратилась в суд, в срочном порядке было проведено заседание совета колледжа, на котором было принято решение выплатить сотрудникам премии за педагогический стаж задним числом, начиная с 1 января 2019 года.

В приказе об изменениях в положение об оплате труда, опубликованном «Подъемом», говорится, что ежемесячные премии для работников со стажем 5-10 лет составляют 50 копеек, для педагогов с опытом от 10 до 15 лет – 1 рубль, для преподавателей со стажем 15-20 лет – 1,5 рубля, а самые большие выплаты, в 2,5 рубля, положены сотрудникам со стажем более 20 лет.

«Премии в таком размере выплатили за период с 2019 года по март 2021 года. Лично мне выплатили 67 рублей 50 копеек. Это верх цинизма», - заявила Присяжная.

В департаменте образования и науки Костромской области сообщили «Подъему», что с апреля этого года размер премий увеличен в 1000 раз: вместо 50 копеек теперь ежемесячно выплачивают 500 рублей, за стаж более 20 лет предусмотрена надбавка 2500 рублей.

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