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Россиянам пообещали сложности из-за отсутствия штампа о браке в паспорте

Вероника Полынина
1 час назад

Отсутствие штампа о браке в паспорте может создать сложности при операциях в банке и совершении сделок с недвижимостью, считают эксперты.

Россиянам пообещали сложности из-за отсутствия штампа о браке в паспорте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, юрист Ольга Благовещенская рассказала, что сотрудники банка, принимая решение о выдаче кредита, смотрят в паспорте отметки о семейном положении и наличии детей-иждивенцев.

«Сотрудник банка по документу видит, есть ли дети (иждивенцы), а значит, достаточная или нет сумма дохода на оплату кредита», - сказала она «Москве-24».

Юрист также отметила, что при покупке недвижимости паспорт продавца предоставлял сведения о том, находился ли человек в браке, когда приобретал эту квартиру и, соответственно, может ли появиться супруг, который вправе требовать половину этой недвижимости.

Партнер адвокатского бюро Москвы «Щеглов и партнеры», адвокат Виктория Рыбалко также заявила о рисках при сделках с недвижимостью.

Она пояснила, что штампы в паспорте не являются заменой свидетельству о браке или свидетельству о рождении ребенка, но в ситуации со сделками с недвижимостью или, например, долями в ООО могут помочь уберечься от недобросовестных действий.

Для этих сделок требуется разрешение супруга, но недобросовестный участник может скрыть свое семейное положение, что несет риски оспаривания сделки для другой стороны и риск потери имущества для не извещенного о сделке супруга.

«Это длительный и затратный судебный процесс как с точки зрения финансов, так и с точки зрения нервной системы», - сказала Рыбалко в комментарии «Известиям».

22 июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об изменении правил внесения данных в паспорта граждан РФ. Теперь россияне могут не ставить в паспорт штампы о заключении и расторжении брака и наличии детей. Обязательными остаются записи о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также о воинской обязанности лиц старше 18 лет.

Личный счет,Виктория Рыбалко,Михаил Мишустин,газета "Известия",
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