Цены на красную икру проигнорировали хороший улов

Оптовые цены на красную икру остаются на максимальных отметках, несмотря на хорошую лососевую путину, пишет «Российская газета».

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По данным исполнительного директора Рыбной ассоциации Александра Фомина, сейчас оптовая цена на красную икру составляет 4 800 рублей за килограмм – на 100 рублей дороже, чем в мае этого года, когда цена на красную икру поднялась до максимума за последние 10 лет.

Фомин отмечает, что трейдеры ждут снижения цены, так как лососевая путина только началась и продлится до октября. При этом понять, до какого уровня снизятся цены в рознице, можно будет понять в начале осени, когда склады наполнятся, а до предновогоднего ажиотажа будет еще далеко.

Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк прогнозирует, что цены будут ниже, чем в прошлом году, когда вылов лосося оказался на 56% ниже, чем в 2018 году (вылов лосося сравнивают по четным и нечетным годам), и к весне икры почти не осталось.

В этом году, по данным Росрыболовства, на 19 июля на Дальнем Востоке выловлено уже 91 тысяч тонн тихоокеанского лосося. Ученые прогнозируют вылов в 2021 году на уровне 459 тысяч тонн, что сопоставимо с показателями 2019 года (498 тысяч тонн).

Выпуск красной икры в текущем году может достичь 20-22 тысяч тонн при емкости российского рынка в 14-18 тысяч тонн. Влияния мировых цен на красную икру нет, поскольку более 90% продукции поставляется именно на российский рынок.