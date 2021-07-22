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Цены на красную икру проигнорировали хороший улов

Вероника Полынина
48 минут назад

Оптовые цены на красную икру остаются на максимальных отметках, несмотря на хорошую лососевую путину, пишет «Российская газета».

Цены на красную икру проигнорировали хороший улов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным исполнительного директора Рыбной ассоциации Александра Фомина, сейчас оптовая цена на красную икру составляет 4 800 рублей за килограмм – на 100 рублей дороже, чем в мае этого года, когда цена на красную икру поднялась до максимума за последние 10 лет.

Фомин отмечает, что трейдеры ждут снижения цены, так как лососевая путина только началась и продлится до октября. При этом понять, до какого уровня снизятся цены в рознице, можно будет понять в начале осени, когда склады наполнятся, а до предновогоднего ажиотажа будет еще далеко.

Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк прогнозирует, что цены будут ниже, чем в прошлом году, когда вылов лосося оказался на 56% ниже, чем в 2018 году (вылов лосося сравнивают по четным и нечетным годам), и к весне икры почти не осталось.

В этом году, по данным Росрыболовства, на 19 июля на Дальнем Востоке выловлено уже 91 тысяч тонн тихоокеанского лосося. Ученые прогнозируют вылов в 2021 году на уровне 459 тысяч тонн, что сопоставимо с показателями 2019 года (498 тысяч тонн).

Выпуск красной икры в текущем году может достичь 20-22 тысяч тонн при емкости российского рынка в 14-18 тысяч тонн. Влияния мировых цен на красную икру нет, поскольку более 90% продукции поставляется именно на российский рынок.

Ранее Росрыболовство отметило снижение оптовых цен на рыбу во всех регионах России.

Личный счет,Росрыболовство,"Российская газета",
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