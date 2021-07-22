Россияне стали меньше тратить на туристические поездки по сравнению с доковидным 2019 годом. Пока транспортные расходы сокращаются, растет интерес к сопутствующим отдыху товарам. Сколько россияне тратят на отдых – в материале «Газеты.Ru».

Фото: ТАСС ТАСС

Россияне по сравнению с «доковидным» 2019 годом стали меньше тратить на поездки, сообщили «Газете.Ru» в сервисе по поиску билетов «Авиасейлс». Средний чек по всем внутренним направлениям снизился на 15% — с 13 525 руб. до 11 729 руб.

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По сравнению с 2020 годом он вырос на 14%, с 10,050 руб. Но тогда авиакомпании стимулировали спрос скидками, чтобы заполнить самолеты, отметили в «Авиасейлс».

При расчетах учитывались билеты, забронированные с 1 июня по 31 августа, которые искали с 1 января по 22 июля.

Средний чек по популярным направлениям в этом году составил (туда-обратно):

Сочи – 12 417 руб. (в 2019 – 13 303 руб. (-7%), в 2020 – 10 500 руб. (+15%)).

Симферополь – 13 834 руб. (в 2019 – 14 776 (-7%), в 2020 – 12 573 руб. (+10%)).

Москва – 9 069 руб. (в 2019 – 11 759 руб. (-30%), в 2020 – 7 634 руб. (+16%)).

Санкт-Петербург – 10 352 руб. (в 2019 – 13 671 руб. (-32%), в 2020 – 8 023 руб. (+23%)).

Анапа – 13 214 руб. (в 2019 – 14 993 руб. (-13%), в 2020 – 11 230 руб. (+15%)).

Краснодар – 11 221 руб. (в 2019 – 13 111 (-17%), в 2020 – 9 320 руб. (+17%)).

Калининград – 9 597 руб. (в 2019 – 11 395 руб. (-19%), в 2020 – 7 990 руб. (+17%)).

Геленджик – 13 016 руб. (в 2019 – 14 257 руб. (-10%), в 2020 – 10 895 руб. (+16%)).

Минеральные воды – 10 058 руб. (в 2019 – 11 288 руб. (-12%), в 2020 – 7 553 руб. (+25%)).

Махачкала – 12 334 руб. (в 2019 – 11 668 руб. (-5%), в 2020 – 8 590 руб. (+30%)).

В пресс-службе «Туту.ру» также сообщили «Газете.Ru», что средние чеки, несмотря на восстановление относительно лета 2020 года, по сравнению с летом 2019 года существенно ниже. Так, средний чек за перелет по направлению Москва — Симферополь на 11% меньше, чем летом 2019 года (6049 руб. в одну сторону по сравнению с 6760 руб.), по направлению Москва — Сочи средний чек ниже на 16% (5307 руб. и 6302 руб.), по направлению Москва — Анапа он ниже на 13% (5391 руб. и 6183 руб.). Перелет между Москвой и Санкт-Петербургом обходится в среднем на 38% дешевле, чем два года назад (3363 руб. и 5414 руб.).

Отправляться на отдых в популярные города этим летом россиянам дешевле, чем два года назад, сказала «Газете.Ru» руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. По некоторым направлениям цена упала незначительно: например, в Симферополь или в Казань в 2021-м лететь выгоднее на 5%, а вот в Геленджик, Москву, Санкт-Петербург и Минеральные Воды билеты подешевели заметно: от 21% до 25%.

Однако отдыхать летом 2021-го года россияне все же будут немного меньше, чем в предыдущие два года. Средняя продолжительность поездки, по данным совершенных бронирований авиабилетов, составляет 6,2 дня. В 2020-м в отпуск отправлялись почти на неделю (6,9 дня), а два года назад ― на 7,6 дня.

При этом в 2021 году есть тенденция, что россияне бронируют номера в отелях более высоких категорий. «Скажем, если в 2019 году пятизвездочные гостиницы в топе-10 городов выбирали в 7,9% случаев, то в 2021-м ― 8,5%», — отметила Шелехова.

Доля отелей категории «четыре звезды» выросла на 2% (с 30% до 32%). Гостиницы «две звезды» и «одна звезда» гораздо менее востребованы: 3,9% и 0,5% против 5,5% и 0,9% в 2019 году соответственно.

В совместном исследовании «Авиасейлс» с «AliExpress Россия» говорится, что в отпуске россияне в среднем проведут 11 дней. Чаще всего россияне покупают для него такой набор: внешние аккумуляторы, сумки для путешествий, наушники, купальники, солнцезащитные очки, игрушки для пляжа, головные уборы и пляжная обувь. Больше всего денег на такой комплект для отпуска россияне тратят в Самаре (9,6 тыс. руб.). Меньше всего — в Москве (5,9 тыс. руб.). Данные сравнивались по нескольким крупным городам России.

В «AliExpress Россия» уточнили «Газете.Ru», что в 2021 году спрос на популярные товары для отпуска вырос по сравнению с прошлым годом. Они связывают это с повышенным интересом россиян к путешествиям после ограничений из-за пандемии. Например, спрос на игрушки для пляжа в июне вырос в 2,8 раза по отношению к прошлогоднему периоду. Спрос на головные уборы от солнца, например, панамы — в 1,9 раза, купальники – в,1,3 раза, солнцезащитные очки — в 1,15 раза, повербанки — в 1,2 раза, пляжную обувь — в 1,3 раза, сумки для путешествий — в 1,15 раза, наушники — в 1,6 раза.

В пресс-службе Ozon рассказали «Газете.Ru», что у них средний чек набора, состоящего из купальника и плавок, пляжной обуви, пляжного полотенца, надувного круга или матраса и головного убора в июле достиг 5900 руб. Средний чек на чемоданы вырос на 20% в годовом отношении и составляет 4300 руб.

Штучные продажи чемоданов выросли на 50% в годовом отношении, а пляжных полотенец — на 96%. Быстрее всего растет спрос на кепки и панамы, а также на надувные круги и матрасы — в 5 и 4,5 раза год к году соответственно. Купальники и плавки россияне приобретают в два раза чаще, чем в июле прошлого года.

В пресс-службе Wildberries сообщили «Газете.Ru», что с 1 июня по 21 июля россияне стали больше заказывать товары онлайн непосредственно в места назначения – чтобы облегчить вес и снизить стоимость багажа.