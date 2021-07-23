Минимальная зарплата вырастет в 2022 году

13 617 рублей - это 42% от медианной зарплаты за 2020 год. В отличие от средней, медианная зарплата делит всех работников пополам - половина получает больше, половина меньше. За 2020 год, по данным Росстата, медианная зарплата в России составила 32 422 рубля. Соотношение минимального размера оплаты труда и медианной зарплаты пересматривается не реже одного раза в пять лет.

Фото: iStock iStock

На 2021 год МРОТ был установлен в размере 12 792 рублей, Таким образом минимальная зарплата должна вырасти на 825 рублей. По планам Минтруда, к 2025 году МРОТ должен превысить 16 тысяч рублей в месяц.