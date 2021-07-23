Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Минимальная зарплата в 2022 году вырастет на 825 рублей

Российская Газета
1 час назад

13 617 рублей - это 42% от медианной зарплаты за 2020 год. В отличие от средней, медианная зарплата делит всех работников пополам - половина получает больше, половина меньше. За 2020 год, по данным Росстата, медианная зарплата в России составила 32 422 рубля. Соотношение минимального размера оплаты труда и медианной зарплаты пересматривается не реже одного раза в пять лет.

Минимальная зарплата вырастет в 2022 году
Фото: iStockiStock

На 2021 год МРОТ был установлен в размере 12 792 рублей, Таким образом минимальная зарплата должна вырасти на 825 рублей. По планам Минтруда, к 2025 году МРОТ должен превысить 16 тысяч рублей в месяц.

Напомним, МРОТ - величина, ниже которой работодатели не могут платить зарплату сотрудникам, работающим на полную ставку. По оценке Минтруда, невысокие зарплаты в России получают порядка 4,7 млн человек. С 2018 года МРОТ устанавливается в размере не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. В 2019 году размер МРОТ составлял 11 280 руб., в 2020 году - 12 130 руб.

Личный счет,Минтруд,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители