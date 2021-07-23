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Эксперт назвал способ стать миллионером к пенсии

Lenta.ru
49 минут назад

Независимый финансовый консультант Александр Доржиев рассказал, как стать миллионером к пенсии. Его совет приводит радио Sputnik.

Эксперт назвал способ стать миллионером к пенсии
Фото: ТАССТАСС

По оценкам эксперта, в среднем взрослый россиянин каждый месяц тратит около 2500 рублей на спиртное. Данную сумму Доржиев рекомендует ежемесячно инвестировать в акции на фондовом рынке. Он отметил, что если дивиденды будут составлять 10 процентов в год, то за 40 лет можно накопить около 15 или 17 миллионов рублей. Эксперт также подчеркнул, что отказ от алкоголя не только улучшит финансовое благополучие, но и поможет сохранить хорошую физическую форму. Это, в свою очередь, позволит качественно проводить время на пенсии.

Ранее россиянам раскрыли сроки для накопления одного миллиона рублей: жителям большинства регионов потребуется более 20 лет. Быстрее всего миллион можно собрать на Чукотке (7,8 года), в Ямало-Ненецком автономном округе (8,6 года) и Ненецком автономном округе (9,8 года).

Личный счет,ИА Sputnik,
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