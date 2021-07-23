В России проработают индексацию пенсий работающим пенсионерам

Нескольким министрам дали поручение проработать вопрос о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщил источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Кирилл Зыков / АГН Москва

При этом подчеркивается, что вопрос в настоящий момент пока не решен, так как ответ не получен, передает РИА Новости.

В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В июне Федерация независимых профсоюзов РФ обратилась к Владимиру Путину с просьбой решить вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам. В письме отмечалось, что правительство пока не одобрило ни один из законопроектов касаемо индексации пенсий и не внесло свой вариант для обсуждения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле рассмотрят все предложенные правительством варианты индексации пенсий указанной категории граждан. Он также сообщил, что президенту доложено о нескольких вариантах индексации пенсий работающим пенсионерам, эксперты в контакте с кабмином продолжат работу для выработки правильного варианта.