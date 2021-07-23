Эксперты назвали способы накопить миллионы к пенсии

«Расходы россиян на алкоголь — примерно 2,5 триллиона рублей, что составляет 30 тысяч рублей ежегодно на каждого выпивающего, то есть 2,5 тысячи рублей в месяц. Конечно, это средний показатель, и кто-то расходует больше, а кто-то меньше, но если даже эти средства инвестировать в акции на фондовом рынке каждый месяц под 10% годовых, то за 40 лет там будет около 15 или 17 миллионов рублей», — пояснил эксперт в интервью радио «Sputnik».