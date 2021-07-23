Эксперты назвали способы накопить миллионы к пенсии

Отказ от употребления алкогольных напитков поможет сэкономить 2,5 тысячи рублей в месяц и накопить миллионы к пенсии. Об этом рассказал независимый финансовый консультант Александр Доржиев.
«Расходы россиян на алкоголь — примерно 2,5 триллиона рублей, что составляет 30 тысяч рублей ежегодно на каждого выпивающего, то есть 2,5 тысячи рублей в месяц. Конечно, это средний показатель, и кто-то расходует больше, а кто-то меньше, но если даже эти средства инвестировать в акции на фондовом рынке каждый месяц под 10% годовых, то за 40 лет там будет около 15 или 17 миллионов рублей», — пояснил эксперт в интервью радио «Sputnik».
Ранее эксперты рассказали и о других способах накопить на пенсию. Так, заведующий лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев порекомендовал россиянам заняться инвестированием.
«Есть большое разнообразие накопительных инструментов. Чтобы выбрать для себя что-то конкретное, следует оценить свое отношение к рискам и желание инвестировать. Самый минимальный риск – у банковских депозитов, но уровень доходности по ним низкий. Второй уровень — это приобретение корпоративных и государственных облигаций. А наиболее опытным инвесторам нужно вкладываться в акции», — рассказал Якушев в эфире радио «Sputnik».
Кроме этого, он обратил внимание на то, что чем раньше человек начнет откладывать, тем меньшие деньги ему придется каждый месяц выделять, чтобы к выходу на пенсию получить результат, более или менее сопоставимый с текущими доходами.
«Это обусловлено тем, что у долгосрочных накоплений есть внутренняя капитализация, и проценты на проценты дают более высокую доходность в отдаленной перспективе. Чем позже человек начинает делать сбережения к пенсии, тем большие деньги ему придется откладывать ежемесячно. Пенсию следует планировать", – объяснил Евгений Якушев.