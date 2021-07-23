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Россиянам пообещали рост минимальной зарплаты

Лера Букина
40 минут назад

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году предложили увеличить на 6,4%, до 13 617 рублей в месяц. 23 июля Российская трехсторонняя комиссия рассмотрит проект федерального закона, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на следующий год, пишет «Российская газета».

Сумма 13 617 рублей - это 42% от медианной зарплаты за 2020 год. Она разделяет всех работников – одной половине направляют больше, другой - меньше. Согласно данным Росстата, за 2020 год медианная зарплата в России достигла 32 422 рубля.

На 2021 год МРОТ был установлен в размере 12 792 рублей. Таким образом, минимальную зарплату повысят на 825 рублей. Минтруд предполагает, что к 2025 году МРОТ превысит 16 тысяч рублей в месяц.

Россияне предпочли зарплате удаленку

Оплата по больничному не может быть ниже установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ). Данная информация содержится в положении об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, разработанном Министерством труда и социальной защиты России. В пятницу, 23 июля, документ будет рассматривать Российская трехсторонняя комиссия. Он закрепляет на постоянной основе положения законодательных изменений, которые были приняты ранее. Это касается и такого важного изменения, как исчисление минимального пособия по временной нетрудоспособности из-за различных обстоятельств.

Личный счет,Видео,Минтруд,"Российская газета",
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