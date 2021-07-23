Проблему ожирения россиян связали с доходами

Жители России толстеют, так как из-за падения доходов не могут себе позволить правильное питание. Такое мнение изданию «Ридус» высказал экономист Евгений Ильин.

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Диетологи отмечают, что для эффективной борьбы с лишним весом необходимо много внимания уделять своему питанию, так как без сбалансированного рациона похудеть очень трудно. Однако Евгений Ильин констатировал, что россиянам гораздо выгоднее покупать выпечку или кондитерские изделия, а не фрукты и овощи.

«Современная пищевая промышленность может удешевить выпечку, кондитерские изделия, а вот сделать фрукты и овощи доступнее по цене нельзя», - пояснил он.

Эксперт привел в пример килограмм огурцов и вафельный торт, которые стоят примерно одинаково, но в торте содержится больше калорий.

«Соответственно, многие в нашей стране просто не могут себе позволить правильно питаться и заменить дешевый вафельный торт на салат из свежих овощей. Какой смысл рассказывать людям о пользе той же рыбы, если у них на нее денег нет?» - подчеркнул экономист.

Он считает, что ряду категорий россиян просто не по карману питаться правильно, а ожирение населения в перспективе приведет к болезням и увеличению нагрузки на систему здравоохранения.

С начала года картофель в России подорожал на 90,72%, капуста - на 81,12%, лук - на 38,31%. Морковь с начала года выросла в цене уже почти в 2,5 раза (на 147,13%), Свекла подорожала в 2,8 раза.