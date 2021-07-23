Валютные колебания: ремонт квартир резко подорожал

Ремонт квартир в Москве подорожал на 32%, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.

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С начала пандемии в России выросли цены на строительные материалы. С IV квартала 2020-го больше всего ценовой рост затронул металлопрокат (+80–100%), древесину (+40–70%), утеплители (+20–40%), битум дорожный (+40–60%), свидетельствуют данные Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).

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На повышение стоимости влияет инфляция, колебания валютных курсов, сбой в цепочке поставок, грузовой и логистический кризис, отметил директор по строительству ИСГ «Мармакс» Юрий Хербер. Кроме того, валютные колебания и увеличение стоимости доставки влекут за собой удорожание импортных материалов чистовой отделки: напольных покрытий, краски, плитки, указал он.

Также в связи с инфляцией и дефицитом рабочих рук на фоне нехватки трудовых мигрантов существенно выросли расценки на работы ремонтных бригад. Такой тренд привел к подорожанию ремонта квартир, дач, стройки частных домов в среднем на 25–30% в зависимости от вида и качества используемых материалов, заявил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

По итогам II квартала 2021 года средняя цена ремонта квартир в московском регионе повысилась на 32% по отношению к I кварталу 2020-го, подчеркнул коммерческий директор дизайн-бюро «Идея Плюс» Самир Джафаров. Такая же тенденция наблюдается и в других крупных городах, указал он.

В целом затраты на ремонт жилья выросли приблизительно на 25%, сообщил Юрий Хербер. На фоне пандемии многие работники стали работать дистанционно, и люди стремятся к улучшению условий жилья, заявил коммерческий директор дизайн-бюро «Идея Плюс» Самир Джафаров. На стоимость ремонта также влияет и сезонный фактор — летом можно на время работ переехать на дачу или отправиться в отпуск, заявил он.

До конца года ремонт может подорожать еще на 5–7% в зависимости от экономической ситуации, полагает Андрей Колочинский, управляющий партнер «ВекторСтройФинанс».