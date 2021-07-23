Кредитная кабала: желающих стать банкротами прибавилось

Россияне все чаще отказываются гасить свои долги и говорят о намерении пройти процедуру банкротства: доля таких заемщиков увеличилась с 4-5% до 7%, сообщили РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

«Сейчас порядка 80 процентов неплательщиков ссылаются на финансовые трудности, при этом из них 60 процентов связывают их с пандемией, в условиях которой доход снизился в среднем на 20-30 процентов», — отметили специалисты.

Около 5% жителей России, которые не оплачивают кредиты, не принимают сумму долга и хотят ее оспорить, другие 5% - не хотят решать вопрос в досудебном порядке.

Увеличение числа желающих стать банкротами связано с разными факторами, в частности, с ростом количества граждан, которые узнали об этой процедуре и возможности ее пройти, отметил Эльман Мехтиев, президент ассоциации. Однако он подчеркнул, что не все желающие начать этот процесс решаются идти до конца, а также подходят под критерии. Кроме того, большая часть людей не понимает последствий этой процедуры, многие считают банкротство легким способом не платить по кредиту, добавил Мехтиев.

Банкротство - эффективная мера, направленная на помощь оказавшимся в действительно сложном финансовом положении, заявил управляющий директор «Первого коллекторского бюро» Павел Михмель. Однако, по словам эксперта, получить заем с такой пометкой в кредитной истории в будущем проблематично. Около половины должников, которые ранее хотели пройти процедуру, выбирает индивидуальную работу с долгом: ему может быть предложено как частичное списание, так и более комфортная сумма платежа.