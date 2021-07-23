Стартапы дня: зарабатываем на школьной удаленке и страховках

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

Фото: Рамблер Рамблер

Illumnus: платформа для удаленки в школах

Видео дня

Удаленка в школах, введенная из-за пандемии, не продлилась вечно. Однако современное образование нельзя считать полноценным без использования технологий и интернета в классе, считают в стартапе Illumnus.

Компания предлагает онлайн-платформу для школьного обучения на основе чата. Illumnus обещает сделать обучение централизованным, объединяя учителей, учеников и родителей. Платформа способна транслировать потоковое видео из класса, в ней предусмотрена функция опросов, тесты, которые проверяются автоматически, трекеры успеваемости в реальном времени и прямой обмен сообщениями.

Платформа работает на настольных компьютерах, а также на Android и iOS.

За первые три месяца работы стартап привлек 24 клиента и более шести тысяч пользователей в Индии, ОАЭ и Великобритании. Базовая подписка составляет 1 доллар на ученика в месяц , а премиальный план - 2 доллара.

На платформе Republic стартап привлек почти 48 тысяч долларов от 72 инвесторов. Минимальное вложение - сто долларов.

YuLife: страхование жизни с подарками

Портал «Стартап дня» рассказал об английском стартапе YuLife, который продвигает «современную версию страхования жизни». Сейчас YuLife - часть соцпакета в британских компаниях.

«Стартап дня» отмечает, что работодатель может платить YuLife пять фунтов в месяц за каждого сотрудника, компенсация семье в случае его смерти составит 50 тысяч.

Сотрудники компаний устанавливают приложение YuLife и начинают получать подарки за здоровый образ жизни (к примеру, за количество пройденных шагов). За выполнение различных заданий («пять дней подряд по десять тысяч шагов») пользователь получает внутреннюю валюту, которую можно тратить на мили авиакомпаний или подарочные карты. Компания привлекла 70 миллионов долларов инвестиций.

Arrow: дешевая реклама для малого бизнеса

Стартап Custom Social предлагает Arrow - систему на основе искусственного интеллекта, которая использует обширные данные, чтобы помочь малому бизнесу эффективно настраивать свою рекламу в соцсетях.

В стартапе заявляют, что сила Arrow заключается в ее собственном наборе данных и запатентованной технологии, использующей таргетинг на основе интересов, а не файлы cookie или данные идентификатора мобильного устройства. Расширение для браузера имеет низкие затраты на привлечение пользователей (два доллара) и столь же низкую частоту удаления (менее десять процентов). В первый год Arrow принесла почти 500 тысяч долларов дохода.

По данным опроса Weebly, 62 процента рекламных сообщений малого бизнеса не доходят до потенциальных покупателей, так как «платформы требуют больших затрат, прежде чем их алгоритмы сработают». Стартап называет Arrow - расширением для браузера, «которое избавляет от разочарования при попытках понять маркетинг Facebook» и помогает рекламе малого бизнеса доходить до целевой аудитории.

Компания обещает 80-процентную точность рекламных кампаний всего за девять долларов в месяц.