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Названы причины для отказа в автокредите

Мария Иванова
1 час назад

Заместитель главы Московской коллегии адвокатов «Альфа» Кирилл Данилов рассказал, что в автокредите могут отказать россиянам, покупающим машину с пробегом, а также пожарным и спасателям. Об этом сообщает «Прайм».

Названы причины для отказа в автокредите
Фото: ТАССТАСС

Самой распространенной причиной отказа остается плохая кредитная история. В ней отображаются все заявки на получение кредитов (и одобренные, и отклоненные), задолженности по кредитам, алиментам и ЖКХ, а также участие человека в судебных спорах.

Трудности с автокредитом могут возникнуть у представителей опасных профессий (к примеру, у пожарных и спасателей): в этих сферах повышен риск для здоровья и, следовательно, риск снижения заработка.

Также получить отказ могут люди, работающие менее шести месяцев или подчиненные индивидуального предпринимателя. Для банка это означает высокий риск увольнения.

Несоответствие уровня зарплаты сумме кредита - не самая большая проблема, так как чаще всего автокредит обеспечен залогом в виде приобретаемого автомобиля. Однако в случае покупки авто с пробегом предмет залога будет недостаточно ликвиден и банк может отказать.

Советы для выгодной покупки авто в кредит ранее опубликовал портал «Банки.ру».

В первую очередь эксперты советуют убедиться, не слишком ли века ваша долговая нагрузка. Показатель долговой нагрузки учитывают в России с октября 2019 года. Он представляет собой отношение ежемесячного платежа заемщика по всем его кредитам к размеру его совокупного дохода. Если показатель выше 50 процентов, банки вряд ли дадут новый кредит.

Выгодные предложения можно найти в банках, созданных производителями авто специально для выдачи кредитов на свои машины. В России работают БМВ Банк, Тойота Банк, Мерседес-Бенц Банк Рус и другие. Такие организации выдают кредиты на покупку своих авто по низким ставкам в случае оформления расширенных страховок.

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