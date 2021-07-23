В зоне риска: бытовая техника и гаджеты подорожают

Стоимость непродовольственных товаров длительного пользования, в частности, бытовой техники, электроники, гаджетов, до конца года может вырасти на 15–20%, заявил «Московскому комсомольцу» ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он рассказал о ситуации с контейнерными перевозками. С начала года стоимость их фрахта повысилась более чем на 20%. А по некоторым видам грузов произошел более существенный рост цен. В связи с третьей волной пандемии в пяти ведущих портах Китая погрузки остановились, суда стоят на рейдах, в среднем разгружаясь 35–40 суток. Такая ситуация приводит к вычету из мирового контейнерного оборота очень большого объема, заявил Масленников. Он предположил, что контейнерный кризис затянется.

«Во втором полугодии россияне рискуют столкнуться с совершенно другими ценами на крупногабаритную бытовую и электронную технику — телевизоры, холодильники, стиральные машины. Все это перевозится в контейнерах морским путем», - заявил эксперт.

С гаджетами, отметил Масленников, есть еще одна проблема - глобальный дефицит чипов и микропроцессоров. Крупнейшие производители считают, что эту проблему не удастся решить как минимум до первого квартала 2022 года. Если кто-то задумался об обновлении своих устройств, то затягивать с этим не нужно, лучше это сделать прямо сейчас, заключил эксперт.