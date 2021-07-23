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В зоне риска: бытовая техника и гаджеты подорожают

Лера Букина
36 минут назад

Стоимость непродовольственных товаров длительного пользования, в частности, бытовой техники, электроники, гаджетов, до конца года может вырасти на 15–20%, заявил «Московскому комсомольцу» ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

В зоне риска: бытовая техника и гаджеты подорожают
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он рассказал о ситуации с контейнерными перевозками. С начала года стоимость их фрахта повысилась более чем на 20%. А по некоторым видам грузов произошел более существенный рост цен. В связи с третьей волной пандемии в пяти ведущих портах Китая погрузки остановились, суда стоят на рейдах, в среднем разгружаясь 35–40 суток. Такая ситуация приводит к вычету из мирового контейнерного оборота очень большого объема, заявил Масленников. Он предположил, что контейнерный кризис затянется.

«Во втором полугодии россияне рискуют столкнуться с совершенно другими ценами на крупногабаритную бытовую и электронную технику — телевизоры, холодильники, стиральные машины. Все это перевозится в контейнерах морским путем», - заявил эксперт.

С гаджетами, отметил Масленников, есть еще одна проблема - глобальный дефицит чипов и микропроцессоров. Крупнейшие производители считают, что эту проблему не удастся решить как минимум до первого квартала 2022 года. Если кто-то задумался об обновлении своих устройств, то затягивать с этим не нужно, лучше это сделать прямо сейчас, заключил эксперт.

Россияне начали скупать кнопочные телефоны

Как заявил аналитик ФГ «ФИНАМ» Артемий Шамшуков, расти цены будут почти на все, что во многом связано с продолжением мягкой политики ведущих ЦБ мира (ФРС и ЕЦБ), а также с ещё не совсем восстановившимся предложением ряда товаров на рынке.

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