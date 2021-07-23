Не за 400 рублей: рестораторов призвали снизить цены на воду

Национальная ассоциация экспертов по деловой этике (НАДЭП) обратилась к рестораторам в официальном письме с просьбой ввести в меню дешевую воду. Об этом сообщает РИА Новости.

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Президент НАДЭП Альбина Холгова рассказала, что обращение направлено на имя президента Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игоря Бухарова.

По словам Холговой, в НАДЭП пока не получили ответа от Бухарова, но уверены, что получат. Она считает, что хотя бы часть рестораторов поддержат инициативу.

Холгова отметила, что в магазинах маленькая бутылка воды стоит около 20 рублей.

«Почему в ресторанах ее не предлагают хотя бы за 50-70 рублей? Почему она стоит 400 рублей? Например, мне нужно запить таблетку. Что человеку делать?» - подчеркнула она.

Российские рестораторы ранее рассказали Restoran.ru, что некоторые заведения в стране начали сервировать бесплатную воду.

Совладелица и сомелье ресторана Molto Buono 2.0 Снежана Ревчук отмечала, что подача воды на безвозмездной основе для ресторана - не большая статья расходов.

Основательница сети кофеен «Даблби» Анна Цфасман рассказывала, что в странах отношение к этому вопросу разное: к примеру, в Италии с каждого посетителя берут по два-три евро за посадку, в это сумму входят хлеб, вода и оливковое масло.

Совладелец пиццерии Krang Pizza Александр Пушкарев отмечал, что в большинстве европейских страна бесплатная вода – это естественно «и только в России в ресторанах её продают».