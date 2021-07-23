Россияне назвали лучший город для жизни на пенсии

Каждый шестой россиянин, принявший участие в опросе «Работы.ру» и СберНПФ, хотел бы жить на пенсии в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

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В опросе приняли участие более пяти тысяч пользователей сервиса «Работа.ру» из всех российских регионов.

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В ответ на вопрос о том, в каком городе они хотели бы встретить пенсию, респонденты чаще всего выбирали Москву (16 процентов), Санкт-Петербург (15 процентов), Сочи (12 процентов), Краснодар (шесть процентов) и Калининград (три процента).

64 процента опрошенных москвичей заявили, что не собираются уезжать из города после выхода на пенсию. Однако 36 процентов жителей Москвы мечтают провести старость в Сочи, а 17 процентов - в Санкт-Петербурге.

Москву 46 процентов опрошенных выбрали из-за развитой инфраструктуры, а 41 процент - благодаря высокому уровню социальных услуг.

Около 18 процентов респондентов рассказали, что ради переезда готовы продать жилье в родном городе, 15 процентов намерены обеспечить себя с помощью собственного бизнеса, а 11 процентов рассчитывают на помощь детей или сдачу жилья в аренду.

Около половины респондентов (46 процентов) заявили, что переезжать в выбранные города намерены на собственные накопления.

Вице-президент Сбербанка Вячеслав Цыбульников рассказал, что Москва привлекает будущих пенсионеров доступностью качественной медицины и программами поддержки пожилых людей.

«Но при этом надо учитывать, что жизнь в Москве стоит дороже, чем во многих других регионах. Поэтому о накоплениях стоит задуматься задолго до переезда и начать регулярно откладывать на пенсию по два - четыре процента от зарплаты с 30-35 лет», - подчеркнул он.

Коммерческий директор «Работы.ру» Владимир Корицкий отметил, что все больше россиян планируют свой пенсионный бюджет заранее, поэтому соцпакеты, которые предлагают работодатели, становятся все более актуальными.

«Большинство россиян хотели бы получать корпоративную пенсию в дополнение к государственной», - отметил он.

Генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий обратил внимание, что почти половина россиян рассчитывает жить на пенсии на собственные сбережения. Он посоветовал заранее узнать точный размер своих государственных выплат через «СберБанк Онлайн», в разделе «Инвестиции и пенсии» (вкладка «Пенсия и сервисы СберНПФ»).

«Она поможет понять, хватит ли вам пенсии от государства на реализацию планов, и предложит при необходимости подключить инструмент для долгосрочных накоплений», - заключил он.

Вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Эрлик ранее рассказал, что россияне, накопившие через частный фонд 5,5 миллиона рублей, смогут получать пенсию в 50 тысяч рублей в месяц.