ЦБ допустил переток денег инвесторов с биржи во вклады

"На поведение инвестора влияет не только ставка по депозитам, хотя влияла в 2020 году и в начале 2021 года существенно, но влияет и доступность инструментов, и их привлекательность на фондовом рынке. Тем не менее, если ставка по депозитам будет более привлекательной, некоторое изменение потоков сбережений с фондового рынка в банковскую сферу может происходить", - считает Набиуллина.