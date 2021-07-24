Россияне разочаровались в кешбэке

Россияне стали меньше интересоваться кешбэком в этом году, при этом общий спрос на изготовление пластиковых карт вырос, пишут "Известия" со ссылкой на статистику маркетплейса "Сравни.ру".

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Издание отмечает, что число запросов на приобретение карт с кешбэком в первом полугодии по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократилось на 19%, при этом интерес к пластиковым картам в среднем вырос на 16%. Отмечается, что наибольшее снижение интереса зафиксировано по кешбэку в категории "супермаркеты" (на 41%), "путешествия" (39%) и "развлечения" (36%).

Снижение интереса к вознаграждению подтвердили изданию и в нескольких банках. В частности, вице-президент банка "Ренессанс Кредит" Петр Карпов заявил, что уже несколько лет клиенты чаще выбирают карты с увеличенным льготным периодом, но не карты с программой лояльности.

"На первое место выходит величина льготного периода и стоимость обслуживания. Клиенты нелояльны к бренду, они готовы менять банк при наличии более выгодных условий по продукту, которые они оценивают не только с точки зрения кешбэка", - заявил директор по развитию кредитных карт ОТП Банка Денис Луковский.