Авиабилеты на международные рейсы могут подорожать вдвое по сравнению с периодом до пандемии коронавируса. Об этом заявил РИА Новости директор турагентства «Горящие туры» Сергей Корчагин.

Он пояснил, что речь идёт о тех странах, которые пока остаются закрытыми для российских туристов, но вскоре могут стать доступными.

Стоимость билета увеличится вдвое или больше по сравнению с доковидным периодом. Это справедливо сегодня практически для всех международных рейсов, — сказал собеседник агентства.

С ним согласен аналитик инвестиционно-финансовой компании «Солид» Евгений Миронюк. Однако по его мнению, рост цен на авиабилеты составит 15-20%.

Эксперт отметил, что динамика цен будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса в мире. Спрос на авиаперевозки снизится, если эпидобстановка ухудшится из-за более заразного штамма «дельта». В этом случае рост цен на авиабилеты в августе будет минимальным.

Если же обстановка нормализуется, авиакомпании могут поднять цены на свои услуги. Особенно это будет заметно на международных рейсах.