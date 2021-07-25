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Россиян предупредили о взлёте цен на авиабилеты

News.ru
30 минут назад

Авиабилеты на международные рейсы могут подорожать вдвое по сравнению с периодом до пандемии коронавируса. Об этом заявил РИА Новости директор турагентства «Горящие туры» Сергей Корчагин.

Он пояснил, что речь идёт о тех странах, которые пока остаются закрытыми для российских туристов, но вскоре могут стать доступными.

Стоимость билета увеличится вдвое или больше по сравнению с доковидным периодом. Это справедливо сегодня практически для всех международных рейсов, — сказал собеседник агентства.

С ним согласен аналитик инвестиционно-финансовой компании «Солид» Евгений Миронюк. Однако по его мнению, рост цен на авиабилеты составит 15-20%.

Цены на авиабилеты в Турцию снизились на 22,5%

Эксперт отметил, что динамика цен будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса в мире. Спрос на авиаперевозки снизится, если эпидобстановка ухудшится из-за более заразного штамма «дельта». В этом случае рост цен на авиабилеты в августе будет минимальным.

Если же обстановка нормализуется, авиакомпании могут поднять цены на свои услуги. Особенно это будет заметно на международных рейсах.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил к августу сделать доступными для семей с детьми авиабилеты по льготному тарифу. Цены на них будут снижены и зафиксированы. По словам премьера, это позволит десяткам тысяч семей с комфортом добраться до пункта назначения. В частности, семьи даже с небольшим достатком смогут повидать Россию, навестить родственников и съездить отдохнуть.

Личный счет,Видео,Сергей Корчагин,Михаил Мишустин,ИФК "Солид",РИА Новости,
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