Лучше акции: копить в валюте стало невыгодно

Валютные сбережения из-за низких ставок не пользуются большой популярностью у россиян. Однако покупать валюту все-таки стоит, если вы занимаетесь инвестициями или планируете крупные покупки, считают эксперты. В долгосрочной перспективе такая диверсификация может оказаться оправданной.

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По данным опроса банка «Открытие», 25% россиян считают валютные сбережения невыгодными. Однако людей, которые таковые вклады имеют, на самом деле меньше. Так, по данным Росстата, доходы 75% населения не превышают 45 тысяч рублей в месяц. Таким образом, только четверть может сформировать относительно значимый объем сбережений.

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Банки сегодня предлагают всего 0,2-0,7% по долларовым депозитам и 0,01% по вложениям в евро, что выглядит не очень заманчиво, рассказывает глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова.

«Именно поэтому открывать их стоит в том случае, если человек планирует, например, учебу или отдых за рубежом, — говорит она. — Если таких планов нет, то лучше всего держать большую часть сбережений в рублях, примерно до 50% от всего вклада».

Валютные депозиты также подходят для инвестиций. Причем желательно открывать мультивалютные вклады, чтобы диверсифицировать потоки, отмечает основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. По его мнению, оправданно это не только на долгосрочный, но и краткосрочный периоды — все зависит от валюты, прогнозов и желаемого роста прибыли.

«Курс валют изменяется постоянно, и чаще всего это теперь не углеводородные ценовые колебания или какие-то товарно-сырьевые мировые подвижки в стоимостях, а политические, социальные и даже экологические события»,

— утверждает он. Такие события важно мониторить и успевать на них реагировать.

В новой России с гайдаровской реформы ценообразования в январе 1992 года шоки в экономике происходят с частотой в 6-10 лет, рассказывает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин. Они отыгрываются ростом оценочных рисков, повышением рыночных процентных ставок и инфляции и — с определенным временным лагом – ростом спроса на иностранную валюту.

«Следите за ставками ЦБ, — советует он. — Если они растут, рынок в российских условиях оценивает это как рост оценочных рисков. Потенциальная доходность вложений тоже, конечно, растет, но это будущие деньги. Деньги, которые еще надо заработать в жестких российских реалиях».

В банке «Открытие» советуют хранить средства в той валюте, в которой предполагается их потратить. И при размещении вклада необходимо учитывать потенциальный рост курса. Для примера, если мы инвестируем 100 тысяч рублей в рублях при средней ставке 6% годовых, через три года сумма накоплений составит 118 тысяч рублей.

Альтернативная инвестиция в долларах (1350,62 USD по курсу на 74,04 на 21 июля) при текущих валютных ставках около 0,5% в год, через те же три года составит 1370,88 USD или 101,5 тысяч рублей (результат не включает стоимость конверсии, что может отразиться как минус 1% к общей сумме). Чтобы значения от размещения средств в рублях и валюте сравнялись, курс в конце третьего года размещения должен быть не ниже 86 рублей за доллар, то есть вырасти за три года не менее чем на 16%, отмечают в «Открытии». За прошедший календарный год (с 20 июля 2020 года по 21 июля 2021 год) курс вырос только на 3%.

В настоящее время под влиянием ускорения инфляции в США и глобальных дисбалансов денежной и товарной массы риски существенного ослабления курса рубля не так высоки.

Предпочтительным вариантом страховки от инфляционных и инвестиционных рисков, как ни парадоксально это может выглядеть на первый взгляд, являются акции ведущих российских эмитентов,

отмечает Александр Осин. «Эти компании показали неоднократно свою способность абсорбировать шоки и накапливать стоимость доли инвестора вопреки кризисам», — резюмирует он.

Просто денег нет

Впрочем, причина, по которой россияне перестали верить в «валютную подушку безопасности» может быть вовсе не в том, что хранить доллары и евро на депозите менее выгодно, чем рубли. Проблема — в банальной бедности.

По данным последнего опроса аналитического центра НАФИ, доля россиян, обладающих сбережениями в иностранной валюте, к концу прошлого года составила только 6% против 19% в 2014 году.

«Материальное положение многих россиян в период пандемии ухудшилось, доходы снизились. Процесс в данном случае циклический – постепенное восстановление благосостояния поспособствует тому, что россияне вновь задумаются о диверсификации валютной корзины», — комментирует результаты исследования генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.

Однако общая масса валюты, накопленной на банковских счетах, в целом не так сильно изменилась за прошедшие несколько лет. По данным ЦБ,

объем средств физлиц в иностранной валюте в российских банках на июнь 2021 года составил $91,6 млрд. В 2015 и 2018 годах он был меньше, но незначительно – 87,4 и 90,7 млрд рублей.