Экономист предрек россиянам повторение дефолта 1998 года

Приближающийся масштабный кризис в экономике России лично коснется многих россиян. Такое мнение озвучил экономист Михаила Делягина, его слова приводит ИА Deita.ru со ссылкой на YouTube-канал «Аврора».

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Миллионы рядовых граждан оказались на грани полного разорения, считает Делягин. Он отмечает, что с момента начала проблем в экономике из-за «коронакризиса» россияне практически полностью потратили свои денежные накопления, взяли максимально возможный объем кредитов и при этом максимально сократили свои расходы. Вместе с тем, ради увеличения доходов граждане уже занимаются всеми доступными им подработками и «халтурой».

Делягин уверен, что многие россияне уже использовали все доступные им опции по отсрочке кредитных платежей, а также аналогичные возможности, представляемые ресурсо-снабжающими компаниями. Таким образом, все кто уже испробовал перечисленные выше способы остаться на плаву, находятся на грани личного банкротства, делает вывод он.