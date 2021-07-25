Недостающий стаж для выхода на пенсию можно докупить

В настоящее время согласно законодательству страховую пенсию получают те, кто наработал 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент (или балл). При этом государством предусмотрен механизм для тех, кто не успел наработать нужное количество лет стажа или набрать необходимый коэффициент. Об этом пишет газета «Комсомольская правда».

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После переходного периода 2024–2025 годов минимальный стаж вырастет до 15 лет, а коэффициент достигнет 30. Если по каким-то причинам вы достигли пенсионного возраста, но требования для выплат не выполнили, есть несколько вариантов получить страховую пенсию.

Можно доработать нужный стаж, то есть не выходить на пенсию, а продолжить работу с условием, что работодатель будет выплачивать за вас страховые взносы.

Также недостающий стаж можно докупить из расчёта 22% от МРОТ за год. В среднем получается 34 тысячи рублей за один год стажа, такая же сумма и за баллы. Чтобы купить недостающие годы и баллы, нужно подать заявление в Пенсионный фонд.