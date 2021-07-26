Приставы смогут забирать загранпаспорта у должников

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, вводящий правило, что у невыездных должников должны изыматься заграничные паспорта. После выплаты долга документ будет возвращен.

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"Подготовленный законопроект предусматривает возможность изъятия заграничных паспортов у граждан, которым по каким-то причинам ограничен выезд за рубеж. В том числе заграничные паспорта, согласно предлагаемой норме, подлежат изъятию у лиц, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений", - рассказал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что изъятые паспорта во всех случаях должны направляться в государственный орган, осуществивший их выдачу.

"Другими словами, должник после исполнения своих обязательств сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе. Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения", - пояснил Владимир Груздев.

Также проектом вводится обязанность для всех органов, принявших решение о запрете выезда за границу в отношении конкретного гражданина, довести эту информацию до человека.