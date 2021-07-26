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Приставы смогут забирать загранпаспорта у невыездных должников

Российская Газетаиещё 1
1 час назад

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, вводящий правило, что у невыездных должников должны изыматься заграничные паспорта. После выплаты долга документ будет возвращен.

Приставы смогут забирать загранпаспорта у должников
Фото: Владимир Гердо/ТАССВладимир Гердо/ТАСС

"Подготовленный законопроект предусматривает возможность изъятия заграничных паспортов у граждан, которым по каким-то причинам ограничен выезд за рубеж. В том числе заграничные паспорта, согласно предлагаемой норме, подлежат изъятию у лиц, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений", - рассказал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что изъятые паспорта во всех случаях должны направляться в государственный орган, осуществивший их выдачу.

"Другими словами, должник после исполнения своих обязательств сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе. Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения", - пояснил Владимир Груздев.

Также проектом вводится обязанность для всех органов, принявших решение о запрете выезда за границу в отношении конкретного гражданина, довести эту информацию до человека.

"В течение дня должно быть направлено электронное уведомление или предоставлена информация лично под роспись. В случае признания невыездным должника ему должна быть направлена копия соответствующего постановления", - подчеркнул председатель Правления АЮР.

Личный счет,Владимир Груздев,
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