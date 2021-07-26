Названы самые распространенные виды мошенничества в сети

В пандемию коронавируса увеличилось число мошенничеств, связанных со спросом на востребованные товары. Однако преступники продолжают использовать и «классические» схемы, заявил РИА Новости директор департамента корпоративного бизнеса ESET в России и СНГ Антон Пономарев.

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По его словам, мошенники создают аукционы, предлагая товар, которого на самом деле у них нет.

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«Рост спроса на определенные категории товаров из-за пандемии спровоцировал всплеск афер с продажей дефицитных продуктов и препаратов на онлайн-аукционах. Когда победитель «торгов» перечисляет назначенную сумму, злоумышленники скрываются», - пояснил Пономарев.

Эксперт назвал еще одним видом мошенничества рассылку писем с сообщением о выигрыше крупной суммы в лотерее. При этом, чтобы забрать деньги жертвам предлагается оплатить стоимость доставки и налоговый сбор. После перевода денег злоумышленникам они перестают выходить на связь.

Также россиянам предлагаются прибыльные вложения или оформление выплаты налогов через удобную электронную форму. Те, кто поверят злоумышленникам, рискуют лишиться денег и предоставить преступникам свои персональные данные, пояснил Антон Пономарев.

Еще одной уловкой мошенников является схема пересылки платежей: жертве приходит сообщение об ошибочном пополнении счета и просьба перевести средства другому человеку.

Директор департамента корпоративного бизнеса ESET в России и СНГ призвал россиян быть бдительными, проверять информацию в банках и налоговых органах, а в случае вложений денег требовать личной встречи с финансовым менеджером и предоставления оригиналов документов.