Эксперт дал совет по покупке валюты для отпуска

Приобретение валюты для отпуска в большей степени является вопросом грамотного ведения семейного бюджета. Без четкого планирования финансовых трат задача выбора самого выгодного периода для покупки валюты лишается смысла – такой подход не будет эффективным, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Алексей Коренев.

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Кроме этого, может произойти так, что из-за более срочных нужд часть приобретенной валюты придется продать. Отказавшись от планирования своего бюджета, человек не предусмотрел эти самые траты – речь здесь не идет о форс-мажорах.

"Когда вы научитесь управлять своими деньгами, подготовите внятный и логически аргументированный план затрат на текущий год и несколько предстоящих лет, вопрос времени покупки валюты потеряет свою актуальность", — пояснил эксперт.

Он пояснил, что в таком случае в личном бюджете просто появится строчка "инвестиции в валюту", которая "по мере возможностей и в соответствии с ситуацией на рынке будет заполняться показателями приобретенных в "фонд семейного благосостояния" долларов и евро".

"И будете ли вы брать требуемые для отпуска деньги из этого фонда или сделаете в своем семейном бюджете отдельную строчку "валюта на отпуск", уже не будет играть особой роли", — добавил аналитик.