Эксперт дал совет по покупке валюты для отпуска

Приобретение валюты для отпуска в большей степени является вопросом грамотного ведения семейного бюджета. Без четкого планирования финансовых трат задача выбора самого выгодного периода для покупки валюты лишается смысла – такой подход не будет эффективным, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Алексей Коренев.
Кроме этого, может произойти так, что из-за более срочных нужд часть приобретенной валюты придется продать. Отказавшись от планирования своего бюджета, человек не предусмотрел эти самые траты – речь здесь не идет о форс-мажорах.
"Когда вы научитесь управлять своими деньгами, подготовите внятный и логически аргументированный план затрат на текущий год и несколько предстоящих лет, вопрос времени покупки валюты потеряет свою актуальность", — пояснил эксперт.
Он пояснил, что в таком случае в личном бюджете просто появится строчка "инвестиции в валюту", которая "по мере возможностей и в соответствии с ситуацией на рынке будет заполняться показателями приобретенных в "фонд семейного благосостояния" долларов и евро".
"И будете ли вы брать требуемые для отпуска деньги из этого фонда или сделаете в своем семейном бюджете отдельную строчку "валюта на отпуск", уже не будет играть особой роли", — добавил аналитик.
Понимание того, как и на что расходуются средства, способность заранее запланировать траты на какие-то конкретные нужды, будь то поездка за границу, покупка дорогой бытовой техники, ремонт, уплата налогов на недвижимость и машину, прохождение техобслуживания своего автомобиля, расходы на обучение детей или подарки родным и друзьям на Новый год позволят не только тратить заработанные средства с умом, но и накопить запас денег на необходимые потребности, дал совет Алексей Коренев.