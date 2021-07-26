Повышение ключевой ставки: чего ждать вкладчикам

Повышение ключевой ставки повлияет не только на ставки по депозитам, но и на доходность облигаций, заявила младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Юлия Якупова. Об этом пишет «Российская газета».

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«А рынок акций продолжает демонстрировать еще позитивную динамику. Поэтому, скорее всего, та часть населения, что уже вывела деньги на биржу и предпочла для себя такой инструмент инвестирования, не будет переводить деньги обратно в банки», - считает она.

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Однако эксперт не исключает, что клиенты, которые не ушли на биржу и не хранили деньги на депозитах из-за страха потерять их в кризисный период, могут начать рассматривать размещение депозитов в банках, так как доходность увеличится.

Как отмечают в ЦБ, депозитные ставки пока растут слишком медленно. Благодаря новому повышению ключевой ставки повысится привлекательность депозитов. Такой шаг также защит покупательную способность сбережений и сбалансированно увеличит кредитование, убеждены в регуляторе. Повышение процентных ставок восстановит интерес россиян к сбережениям, заявила Набиуллина. Это в дальнейшем поможет и в борьбе с ускоренной инфляцией. Как подчеркнула Набиуллина, если ставка по депозитам будет более выгодной, чем в настоящее время, грядет изменение потоков сбережений с фондового рынка в банки.

Текущее повышение ключевой ставки может быть последним в этом цикле, допустила ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Вероятная пауза в ужесточении монетарной политики Центробанка уже спровоцировала на этой неделе активный рост ОФЗ, которые могут заинтересовать нерезидентов, благодаря относительной высокой доходности, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Такая ситуация повлияет на укрепление российской валюты, отметил он.

Как считают экономисты по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец и Андрей Мелащенко, благодаря повышению ставки может укрепиться российская валюта с нынешних почти 74 рублей за доллар до 70,1 рубля за доллар к концу года.

В пятницу, 23 июля, регулятор в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку. Она выросла сразу на один процентный пункт. Центробанк объяснил решение повысить ставку отдалением инфляции от целевых 4% (была 6,5% в середине июля), преобладанием проинфляционных рисков, повышенными инфляционными ожиданиями и быстрым темпом восстановления экономики после пандемии.