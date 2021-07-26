«Сделка с государством»: как докупить стаж для выхода на пенсию

Если гражданину не хватает трудового стажа или коэффициента для назначения ему страховой пенсии, то он по закону имеет право их докупить у государства, пишет «Комсомольская правда».

Фото: ТАСС ТАСС

Для того чтобы получить страховую пенсию в 2021 году, нужно накопить 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент. Требования к стажу и числу баллов ежегодно растут.

Видео дня

Докупать баллы и стаж стало можно еще с 2018 года. В специальном законе установлена формула, по которой можно проводить такие «сделки с государством». Это обойдется россиянам в немалую сумму, однако вложения должны окупиться за счет будущей пенсии. Для того чтобы купить стаж и баллы, необходимо заранее подать заявление в Пенсионный фонд. Там сделают расчёт по специальной формуле и сообщат сумму к оплате.

Формула для покупки стажа рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда по стране. В настоящее время МРОТ составляет почти 13 тысяч рублей. Его необходимо умножить на 12 календарных месяцев и на 22%. Выйдет 34 тысячи рублей. Это тот размер, который государство оценивает дополнительный год рабочего стажа. Дополнительно за это начислят один пенсионный балл.

Для покупки баллов берется за основу другая формула. Она зависит от потолка страховых взносов, которые работодатель оплачивает в год (сегодня миллион 465 тысяч рублей). Эту сумму необходимо умножить на те же 22% и разделить на 9,57 балла (максимальное количество, которое можно получить в 2021 году). В результате один балл составляет приблизительно столько же, сколько и год стажа, - около 34 тысяч рублей.

Если человеку не хватает для страховой пенсии пяти баллов и двух лет стажа, то он будет вынужден заплатить за них 170 тысяч рублей. Как отмечается, это эквивалентно 17 месяцам получения страховой пенсии.

Существует возможность докупить лишь половину требуемых стажа и баллов. То есть, при текущих требованиях в 12 лет и 21 балл настоящий стаж должен составлять не меньше шести лет, а заработать за это время необходимо не менее 10,5 балла. Если гражданину не хватает для получения пенсии нескольких лет стажа, дополнительные взносы нужно будет платить на протяжении нескольких лет. Тогда у человека есть возможность зарабатывать по два года стажа каждый год. Отмечается, что разрешается платить дополнительные страховые взносы по частям.

Вносить деньги есть возможность не только за себя, но и за других людей. Например, если родителям не хватает стажа и баллов для начисления достойной пенсии, то им можно оказать помощь. Докупать стаж и баллы целесообразно только до минимальных значений.