Спрос на кредитки среди 20-летних вырос втрое

В январе—июне 2021 года заявки на кредитки оформило в 2,8 раза больше россиян в возрасте от 18 до 20 лет по сравнению с тем же периодом 2020 года, заявили «Известиям» в «Сравни.ру».

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В целом доля тех, кто обратился в банки за кредитной картой, выросла вдвое в сравнении с прошлым годом, свидетельствуют данные финансового маркетплейса. Наибольшее число желающих получить такой «пластик» зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

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Тренд на «омоложение» держателей карт с доступом к заемным средствам подтвердили в крупнейших бюро кредитных историй (БКИ) и банках. В частности, в «Сбере» обнаружили трехкратное увеличение интереса молодежи к кредиткам в сравнении с первой половиной 2020-го.

В ходе восстановления экономики банки вернулись к более активному кредитованию клиентов до 25 лет, что практически удвоило выдачу карт этой категории россиян в первом полугодии 2021-го по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду: с 388,6 тысячи штук до 634,6 тысячи, заявил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

«Во многом динамика роста связана с преподанным молодым людям прошлой весной «уроком» финграмотности, когда в период карантина им фактически приостановили выдачи займов. Они поняли важность формирования качественной кредитной истории, что можно сделать за счет небольших займов, которые банки охотнее одобряют заявителям с низким или нулевым рейтингом», — считает специалист.

Рост спроса на кредитки в среде молодежи связан с активной и порой агрессивной политикой банков, которые рекламируют эти продукты, полагает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

Во избежание попадания в долговую яму Анастасия Тарасова, глава инвестиционного департамента inv.lu, советует потенциальному заемщику смотреть на процент за пользование кредитом, прописанный в договоре, плату за годовое обслуживание, сумму комиссии за переводы и снятие наличных в банкоматах.