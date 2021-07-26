Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 европейских стран, а по его доступности для жителей страны только 16-ое. Об этом со ссылкой на исследование РИА Рейтинг пишет РИА Новости.

Эксперты отметили, что дешевле всего среди европейских стран бензин и дизельное топливо продаются в Казахстане - 34,3 рубли и 33,6 рубля за литр соответственно. Россия с ценами на Аи-95 и дизтопливо в 49,1 и 50 рублей за литр заняла вторую строчку рейтинга. Самым дорогим литр бензина оказался в Нидерландах - 162,3 рубля.

При этом первое место в рейтинге по доступности топлива для населения удерживает Люксембург. Его жители могут купить 2,6 тысячи литров бензина на свою среднюю зарплату. А на последнем месте расположилась Украина. Там на среднюю заплату можно приобрести почти 380 литров бензина. При этом стоимость бензина на Украине одна из самых низких в Европе - 80,3 рубля за литр.

Россия в рейтинге по показателю доступности топлива занимает 16-е место. Жители страны на среднюю зарплату могут купить чуть больше 1000 литров бензина.

«В России рост цен на моторное топливо ожидается примерно на уровне инфляции. Следовательно, при сохранении текущего темпа роста заработной платы доступность бензина в нашей стране, как минимум, сохранится на прежнем уровне или даже увеличится», - заключили эксперты.