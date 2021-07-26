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Юрист предостерег от перевода денег на карту в сделках с жильем

Лера Букина
1 час назад

В таких крупных сделках, как купля-продажа или аренда недвижимости, не следует переводить деньги с карты на карту, поскольку при возникновении спора у покупателя или квартиросъемщика может не быть доказательств того, за что именно были уплачены средства, сообщил РИА Недвижимость юрист АК «Бородин и Партнеры» Дмитрий Бохолдин.

Юрист предостерег от перевода денег на карту в сделках с жильем
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«В случае конфликтной ситуации, когда, например, продавец не предоставляет доступа в помещение, ссылаясь на неоплату по договору, что препятствует фактическому исполнению договора купли-продажи недвижимости, перечисление денежных средств с карты на карту сложно будет доказать в качестве платежа, осуществленного по договору», – подчеркнул он.

Необходимо формировать платежное поручение в банке, в котором открыт расчетный счет, поскольку к этому счету привязывается и банковская карта, рекомендует Бохолдин.

В нем нужно указать как можно больше данных, которые будут являться подтверждением того, что оплата осуществляется именно во исполнение договора купли-продажи недвижимости. Речь идет, в частности, о номере, дате, месте заключения договора, кадастровом номере приобретаемой недвижимости, ее площади, заявил эксперт.

Что касается соглашения о задатке, которое заключено в счет причитающихся денежных средств по договору купли-продажи недвижимости, то к нему следует применить аналогичную схему оплаты, указал Бохолдин.

Расчеты по договорам аренды, подряда или оказания услуг (например, ремонтной бригады) нужно произвести посредством перечисления денег на расчетный счет таких организаций или индивидуальных предпринимателей с указанием назначения платежа. Это необходимо для того, чтобы ни у банка, ни у налоговой не возникли вопросы, если в кредитную организацию поступит запрос о состоянии счета, отметил специалист.

В России задумались о введении комиссии в размере до 1% для трансграничных переводов физлиц. Это следует из протокола совещания у первого замглавы аппарата кабмина Валерия Сидоренко.

Личный счет,Валерий Сидоренко,РИА Новости,
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