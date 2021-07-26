Голикова: пандемия выявила проблему безработицы среди молодежи

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала проблему безработицы среди молодежи «болевой точкой рынка труда», которую выявила пандемия коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

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По ее словам, то, что часть россиян из-за пандемии оказалась лишена работы, оголило «самые болевые точки рынка труда».

«Указало нам на наличие на рынке труда молодых людей, которые вовсе не имеют никакого образования, никакой профессиональной подготовки и вынуждены получать либо совсем минимальное пособие по безработице, либо заниматься какими-то совершенно не требующими квалификации вспомогательными работами», - пояснила Голикова в интервью телеканалу «Россия-24».

При этом вице-премьер отметила, что сейчас молодежь все больше интересуется средним профессиональном образовании, а катализатором этого стало движение WorldSkills.

Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы в Испании. Первые чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств. Учредителями WorldSkills Russia являются правительство России и Агентство стратегических инициатив.