Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Голикова: пандемия выявила проблему безработицы среди молодежи

Алиса Селезнёва
1 час назад

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала проблему безработицы среди молодежи «болевой точкой рынка труда», которую выявила пандемия коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

Голикова: пандемия выявила проблему безработицы среди молодежи
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, то, что часть россиян из-за пандемии оказалась лишена работы, оголило «самые болевые точки рынка труда».

«Указало нам на наличие на рынке труда молодых людей, которые вовсе не имеют никакого образования, никакой профессиональной подготовки и вынуждены получать либо совсем минимальное пособие по безработице, либо заниматься какими-то совершенно не требующими квалификации вспомогательными работами», - пояснила Голикова в интервью телеканалу «Россия-24».

При этом вице-премьер отметила, что сейчас молодежь все больше интересуется средним профессиональном образовании, а катализатором этого стало движение WorldSkills.

Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы в Испании. Первые чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств. Учредителями WorldSkills Russia являются правительство России и Агентство стратегических инициатив.

В ходе «Прямой линии» 30 июня президент России Владимир Путин назвал вопрос работы – «абсолютно принципиальным» и с сожалением констатировал, что за время пандемии COVID-19 «безработица подросла». По словам главы государства, до начала пандемии общий объем безработицы был 4,6 – 4,7%, затем вырос до 6%, а сейчас находится на уровне 5,9%. При этом перед правительством стоит задача выйти на докризисный уровень.

Личный счет,Татьяна Голикова,Владимир Путин,Агентство стратегических инициатив,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители