Эксперты заявили о невозможности четырехдневки в России

Эксперты, опрошенные РИА Новости, считают, что перевести современную Россию на четырехдневную рабочую неделю не выйдет из-за роста издержек бизнеса.

Эксперт Центра стратегических разработок (ЦСР) Екатерина Хейфец заявила, что для перехода на четырехдневку страна должна пройти большой путь экономических и законодательных изменений.

По ее мнению, сначала принять участие в эксперименте с четырехдневкой должны ключевые заинтересованные компании. Перед этим государству необходимо обеспечить соблюдение прав работников, чтобы их зарплаты не упали из-за сокращенной недели.

На старте перехода на четырехдневку вырастут издержки бизнеса, предупредила Хейфец. Рост издержек может сдержать государственная поддержка.

«Однако в условиях ухудшения экономической конъюнктуры и высокой фискальной нагрузки, помощь следует направить наиболее пострадавшим отраслям и слоям населения, а также на стимулирование роста производительности», - отметила Хейфец.

Эксперт РЭУ имени Плеханова Разият Амирханова добавила, что в России есть отрасли, которые работают без выходных: это медицина, торговля, сфера обслуживания. В случае сокращения рабочей недели работодателям придется нанять дополнительных сотрудников. Некоторым сферам четырехдневка совсем не выгодна - это сельское хозяйство и строительство, которые зависят от погоды и времени года.

Возможным переход России на четырехдневку считает заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, сокращение рабочей недели произойдет благодаря технологическому прогрессу, который уменьшает количество рабочих мест и позволяет тратить на работу меньше времени.

Медведев подчеркивал, что переход нельзя понимать «слишком буквально», и произойдет он «не сию секунду».