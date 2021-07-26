Пенсионерам пообещали автоматическую прибавку с 1 августа

На новую денежную прибавку от Пенсионного фонда РФ или других пенсионных фондов смогут рассчитывать многие россияне уже с 1 августа, пишет PRIMPRESS. Это касается граждан, которые получают накопительные пенсии.

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С 1 августа проиндексируют накопительные пенсии россиян, а также срочные пенсионные выплаты, которые полагаются участникам программы государственного софинансирования пенсий.

Прибавка осуществится в автоматическом режиме, писать заявление для этого не требуется. Однако пока информации о проценте индексации нет. В прошлом году накопительные пенсии увеличили на 9,13%, а срочные пенсионные выплаты повысили на 7,99%. Эти показатели в несколько раз превышают инфляцию.

Напомним, что инфляция достигла 6,5%. В настоящее время средняя сумма накопительной пенсии составляет чуть больше одной тысячи рублей в месяц. Что касается срочной пенсионной выплаты, то она превышает 1700 рублей каждый месяц. Эти пенсии назначают в пределах прежнего пенсионного возраста, женщинам – с 55 лет, мужчинам – с 60 лет, или раньше этого возраста, если имеется право досрочно выйти на пенсию.

У работающих россиян 1967 года рождения и моложе пенсионные накопления формируются посредством уплаты работодателями страховых взносов на финансирование накопительной пенсии. У мужчин 1953–1966 года рождения и женщин 1957–1966 года рождения пенсионные накопления формируются за счет уплаты страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, которую производили работодатели в 2002–2004 годах.