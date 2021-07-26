Эксперт назвал помеху для индексации пенсий

«Профицит бюджета за первое полугодие консолидированного бюджета РФ приблизился к 1 триллиону 200 миллиардам рублей. Поэтому источник есть. Другой вопрос: есть и масса иных обязательств. Только одни школьные выплаты нам стоили больше 104 миллиардов рублей сейчас. То есть профицит «похудел» уже на десятую часть. Поэтому расходы будут увеличиваться. При этом всегда надо понимать, что вопрос индексации пенсий неработающих пенсионеров — это проблема бюджета следующего года», — пояснил он.