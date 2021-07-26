Эксперт назвал помеху для индексации пенсий

В России источник финансирования для индексации пенсий работающим гражданам имеется, однако другие обязательства властей страны могут стать препятствием для этого, заявил «Вечерней Москве» ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист и политолог Никита Масленников.
«Профицит бюджета за первое полугодие консолидированного бюджета РФ приблизился к 1 триллиону 200 миллиардам рублей. Поэтому источник есть. Другой вопрос: есть и масса иных обязательств. Только одни школьные выплаты нам стоили больше 104 миллиардов рублей сейчас. То есть профицит «похудел» уже на десятую часть. Поэтому расходы будут увеличиваться. При этом всегда надо понимать, что вопрос индексации пенсий неработающих пенсионеров — это проблема бюджета следующего года», — пояснил он.
Эксперт считает, что шансы на индексацию пенсий есть. По словам собеседника издания, сейчас нужно «очень конкретно и взвешенно посмотреть на то, как складывается эта сетка приоритетов не только на следующий год, но и на ближайшие три года».
23 июля появилась информация, что нескольким российским министрам поручили проработать вопрос о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Также стало известно, что с 1 августа проиндексируют накопительные пенсии россиян, а также срочные пенсионные выплаты, которые полагаются участникам программы государственного софинансирования пенсий. Прибавка осуществится в автоматическом режиме, писать заявление для этого не требуется.