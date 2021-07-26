России предсказали «ценовой шок» на минтай

Средняя стоимость лососёвых рыб, включая минтай, в ближайшие месяцы подорожает в среднем на 30%, цены же на остальные морепродукты, напротив, стабилизируются. Такое мнение NEWS.ru высказал президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев.

Фото: Marco Verch/flickr.com Marco Verch/flickr.com

По словам эксперта, резкий ценовой скачок на минтай и другие виды лососёвых рыб объясняется значительным запасом этих рыб, прежде всего, на Дальнем Востоке. Однако Корнев подчеркнул, что многое будет зависеть от налаженности логистических перевозок в центральные регионы страны.

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Раньше основным импортёром минтая был Китай, в настоящее же время российским производителям нужно переключаться на внутренний рынок, где продукции нужно будет преодолеть значительно большее расстояние, прежде чем минтай попадёт на прилавки. Поэтому в краткосрочной перспективе мы ожидаем «ценового шока» на 30%, — подчеркнул он.

Корнев также отметил, что из-за карантинных ограничений, введённых Китаем, в начале года в России искусственно был создан значительный профицит товара в размере нескольких тысяч тонн. Из-за этого временно удалось добиться значительного ценового спада. Однако в дальнейшие месяцы стоимость опять пошла вверх, и это тенденция в ближайшее время сохранится.

По словам Корнева, на изменение стоимости продукции повлияли два ключевых фактора — глобальный рост цен (не только на продовольствие, но и на рыбный промысел и грузоперевозки) и ковидные ограничения (вынужденные запреты на ввоз морепродуктов в некоторые страны мира, включая Китай).

Остальные морепродукты, если и подорожают, то несущественно, уверен эксперт. Это объясняется фактором больших запасов продукции в стране, которых хватит ещё на несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что правительство выделит субсидии РЖД для увеличения логистических перевозок минтая в центральные и северные регионы России.