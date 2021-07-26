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Россияне рекордно запаслись валютой

Lenta.ruиещё 4
1 час назад

Россияне нарастили валютные сбережения на банковских счетах до 92,7 миллиарда долларов по итогам июня. Это оказалось рекордным показателем с февраля прошлого года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ.

Россияне рекордно запаслись валютой
Фото: ReutersReuters

Сбережения на валютных счетах в прошлом месяце выросли на 1,2 процента. Рост валютных сбережений физических лиц в июне обеспечили текущие счета, которые пополнились до исторического максимума в 34,7 миллиарда долларов. Стремление запастись валютой объясняется желанием россиян застраховаться от падения рубля, отмечает главный инвестиционный стратег БКС Мир инвестиций Максим Шеин. Он прогнозирует, что в августе и сентябре объем валютных депозитов еще увеличится.

Ранее стало известно, что около четверти россиян считают невыгодными валютные сбережения — так они объяснили свое нежелание хранить деньги в евро и долларах. Еще 30 процентов называют самым выгодным механизмом накопления размещение денег на вкладах в рублях под более высокий процент.

Около 45 процентов россиян отмечают, что иностранные валюты по-прежнему не потеряли своей привлекательности как инструмент сбережений. Из них только половина полагает, что вкладываться в валютные вклады выгоднее, чем в рублевые.

Личный счет,Максим Шеин,Центральный банк России,РИА Новости,
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