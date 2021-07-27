Россиянам предложили компенсировать траты на газификацию

«Единая Россия» выступила с инициативой компенсировать гражданам затраты на подведение газа к домовладению в случае оплаты работ за свой счет до вступления в силу программы социальной газификации. Об этом сообщили в пресс-службе партии в Telegram.

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Речь идет о тех, кто занимался газификацией после того, как президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу партии и поручил запустить программу. Стоит отметить, что законодательные изменения по ней еще не приняли. Правительство поддержало предложение «Единой России».

«Этот разрыв мы предлагали компенсировать, чтобы стопроцентное возмещение нашим гражданам, которые потратили собственные средства на газификацию, было обеспечено», — подчеркнул секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак во время встречи с вице-премьером Александром Новаком.

В Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин дал поручение правительству о разработке плана газификации. Тогда глава РФ сделал акцент на том, что граждане не должны оплачивать подключение к газовым сетям.