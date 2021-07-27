Свыше 70% россиян заявили об обмане в вакансиях

Более двух третей жителей России сталкивались с ложью в вакансиях от компаний. Об этом говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.

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В опросе участвовало свыше 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.

Другие две трети респондентов отметили, что ложь касалась условий труда, а 45% - неправдивой информации об официальном оформлении выплат. При этом 36% опрошенных сказали, что работодатели преувеличили в вакансии перспективы карьерного роста, 29% респондентов сталкивались с неверными данными о графике работы.

По 14% участников опроса заявили, что встречали ложную информацию об оформлении по Трудовому кодексу или о хорошей атмосфере в коллективе. А 12% компании обманули информацией о месте работы. Еще 10% респондентов обманули неверными данными о размере соцпакета, а 5% — информацией о командировках.

Примерно 40% опрошенных узнавали о том, что сведения в вакансии были ложными уже в процессе собеседования. 21% россиян отметили, что ознакомились с отзывами персонала компании для проверки данных из вакансии. 41% рассказали, что обман вскрывался уже после трудоустройства в компанию.