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Россиянам разъяснили порядок получения накопительной пенсии

Лера Букина
32 минуты назад

Большинству граждан РФ накопительная система так и не стала понятной. Об этом в интервью ТАСС рассказала генеральный директор НПФ «Будущее» Светлана Касина.

Россиянам разъяснили порядок получения накопительной пенсии
Фото: ТАССТАСС

«Возможно, у них не было лишних денег, либо они не поверили в эту инициативу. В любом случае основой накопительной части пенсии стали взносы работодателей в размере 2–6%, и за счет них накопить получилось, увы, немного», – подчеркнула она.

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37 млн граждан формируют накопительную часть пенсии в НПФ. При этом каждый год появляется информация о «заморозке» пенсии. Но эти сведения недостоверны, объяснила Касина.

«Но в реальности никакого замораживания нет. Накопительную часть пенсии чисто механически переводят в страховую», – добавила она.

По словам Касиной, выплата накопительной пенсии осуществляется при наступлении «дореформенного» пенсионного возраста. Она отметила, что об этом осведомлены не все, в связи с чем граждане ждут дольше, чем полагается. Касина также указала на то, что порядок получения накопительной пенсии в России заявительный, следовательно, гражданин должен сам обратиться в пенсионный фонд. Без заявления деньги не перечислят.

Кроме того, многие граждане предпочитают не обращаться за накопительной пенсией, так как она продолжает инвестироваться и по ней начисляется доход, указала директор НПФ.

Касина также рассказала, что происходит с невостребованными накопительными пенсиями, которые остаются в НПФ. Эти средства остаются на персональном счете. Кроме того, они ежегодно увеличиваются за счет инвестиционного дохода.

В России действует единый порядок выплат накопительной пенсии. Так, за накопительной частью пенсии необходимо обратиться. Проверка информации о счете доступна как через личный кабинет в НПФ, с которым был заключен договор, так и в личном кабинете на сайте ПФР. Если на счете будут обнаружены невыплаченные средства, нужно написать заявление о том, чтобы их перечислили, подсказала Касина.

Она подчеркнула, что в России 37 млн граждан формируют накопительную часть пенсии в негосударственных пенсионных фондах.

Как заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в России следует разморозить накопительную часть пенсии и создать для граждан стимулы для формирования таких накоплений.

Личный счет,Светлана Касина,Анатолий Аксаков,НПФ "Будущее",Госдума,ИТАР-ТАСС,
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