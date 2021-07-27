Раскрыта схема мошенничества с инвестициями в «Роскосмос»

Ресурс с предложением инвестировать в российскую космическую отрасль является новым узлом сети фейковых сайтов, которые рекламируют мошеннический инвестиционный проект, сообщил «Известиям» заместитель гендиректора InfoSecurity a Softline Company Игорь Сергиенко.

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В конце июля компания выявила очередной ресурс, где предлагали вложиться в «Роскосмос». Количество сайтов со временем будет расти, считает эксперт.

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На фишинговом сайте заявляется, что «Роскосмос» разрешил обычным гражданам торговать на фондовой бирже. Там также приводится цитата гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина, который обещает доход от $1 тысячи каждую неделю. Заинтересованным предлагается оставить электронную почту и телефон для связи, для того чтобы «представитель проекта» смог позвонить. Он направляет на фейковую трейдинговую платформу, где жертве мошенников предлагается пополнить брокерский счет для начала торговли.

Поддельная биржа переезжает с домена на домен. Мошенники, в свою очередь, активно ее рекламируют и покупают положительные отзывы, подчеркнул Сергиенко. Как заявили в Центробанке, такие «проекты» появляются регулярно и действуют по схожей схеме, может меняться только «обложка».

Новая схема обмана возникла из-за роста интереса граждан к вложениям в космические компании на фоне успеха Virgin Galactic Ричарда Брэнсона и Blue Origin Джеффа Безоса, считает руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров.

Для того чтобы оградить себя от попадания в мошенническую схему, нужно инвестировать не через сторонние сайты, а только через управляющую компанию, имеющую лицензию ЦБ и членство в ассоциации НАУФОР, заявил представитель финансового брокера «Август».