Названы причины выселения из съемного жилья

Более 30 процентов арендодателей, принявших участие в опросе ЦИАН, рассказали, что выселили жильцов из-за испорченного имущества. Об этом сообщает РБК.

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В опросе, посвященном причинам досрочного выселения из съемного жилья, приняли участие 300 московских арендодателей. В ЦИАН выяснили, что каждый третий арендатор съезжает из съемной квартиры по требованию собственников.

20 процентов респондентов заявили, что попросили жильцов съехать, так как те предъявляли завышенные требования к условиям проживания. Эксперты ЦИАН рассказали, что не каждый собственник готов тратиться на модернизацию квартиры, им проще найти жильца с менее высокими требованиями.

Около 10-15 процентов арендаторов съезжают из-за несогласия с ростом стоимости аренды.

Каждый десятый жилец покидает съемную квартиру из-за ее грядущей продажи, а около пяти процентов арендодателей просят жильцов съехать досрочно, так как в квартире планируют сделать ремонт и сдавать ее дороже.

Менее одного процента выселений связаны с задержкой арендной платы и частым шумом, на который жалуются соседи.

В Гражданско-правовом кодексе указано, что договор найма жилья может быть расторгнут в суде по требованию наймодателя в случае задержки оплаты за шесть месяцев, разрушения или порчи помещения, систематических нарушений прав и интересов соседей.

В статье 421 ГК РФ закреплена свобода договора, благодаря чему стороны могут вносить в него дополнительные условия, в том числе об изменении стоимости аренды.

Вносить изменения в договор может сам арендодатель или его риелтор. Квартиросъемщик знакомится с обновленной версией документа и, если его все устраивает, подписывает договор.